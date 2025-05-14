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老公換新公司...年輕女助理「想借感情」 她見LINE對話震驚：好主動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前分享老公遭到女助理騷擾的對話截圖，看到內容後讓她好氣又好笑。圖／AI生成。示意圖／Ingimage
一名網友日前分享老公遭到女助理騷擾的對話截圖，看到內容後讓她好氣又好笑。圖／AI生成。示意圖／Ingimage

不少人結婚之後，都會擔心另一半出軌，不過有名網友相當幸運，她日前在社群平台發文，表示另一半剛換到新公司不久，就有年輕女助理狂倒貼，儘管老公努力避嫌，也表明已有家室，但對方仍緊抓不放，不僅直言「想借一點感情」，甚至大言不慚地說「哪有男人不偷腥」，讓原PO看到對話深感好氣又好笑，直呼「不敢相信有女孩子會這樣勾搭有老婆的人」。

一名網友日前在Dcard上以「現在的女助理都這麼主動的嗎？想問大部分男生抵擋得了嗎？」為題發文，表示老公上個月才換到新公司，不僅手機桌布是老婆的照片，也表明自己已有家室，卻仍有年輕女助理經常噓寒問暖，接著附上一系列對話截圖，當中可見對方不斷提出吃飯、搭車等邀約，但都被原PO另一半以「跟老婆吃」、「不方便搭我（的）車」一一婉拒。

然而更令人傻眼的還在後頭，女助理不但不死心，還想在深夜打電話聊天，三番兩次騷擾的行為讓原PO老公忍無可忍，直言「有什麼事公司機講就好了，今天妳是人事我才會跟妳加私賴（LINE），真的離我遠一點」，原以為整起事件已落幕，未料女助理再度傳訊，不僅坦白「想跟你借一點感情」，甚至還說「哪有男人不偷腥」，令人傻眼的對話讓原PO好氣又好笑，震驚直呼「不敢相信有女孩子會這樣勾搭有老婆的人」。

貼文一出立刻登上Dcard熱搜，有人羨慕原PO「嫁了一個愛妳且有邊界感的好老公」；也有人稱讚老公「可以明確拒絕誘惑且誠實告知，這點上是個很棒的人」；不過也有其他網友提醒「才第一個月而已，未來很難說...最好的辦法是都不要回，你先生半夜還會回對方，就有點讓她覺得自己有機會了」。

Dcard 出軌 另一半 結婚 老公 老婆

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