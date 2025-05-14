每月共存旅遊基金...男友行為讓她心寒 網見「一舉動」勸放生：人品有問題

不少情侶或夫妻都會為了共同開銷，從每個月的收入中撥出款項，一起儲存生活基金，一名網友日前在社群平台發文，表示自己和男友每個月都會各存5000元當旅遊基金，沒想到對方竟然把這筆錢拿去投資，擅自做決定又無所謂的態度，讓原PO相當心寒，因此發文詢問各位網友「是我太玻璃心？還是這種人真的該放生了？」

一名網友日前在Dcard上以「男友把旅遊基金拿去投資，該放生嗎？」為題發文，表示和另一半今年初約定好，「每個月各存5千當旅遊基金」，希望明年能一起去日本賞櫻，甚至連機票、住宿和景點都規劃好了，不料近日詢問負責管理帳務的男友，卻發現對方擅自將錢拿去投資，還說「閒錢放著也是放著，不如拿去錢滾錢，出發前再賣掉就好」。

原PO聽到之後相當傻眼，直言自己也有存ETF，因此不是不能接受投資行為，但旅遊基金是兩人共同的存款，男友事前卻完全沒講，「不尊重、不溝通」甚至「擅自決定又當成沒什麼的態度」，就算金額沒有很大，還是讓她相當心寒，並詢問「是我太玻璃心？還是這種人真的該放生了？」

貼文一出立刻引起網友熱議，不少人認為男友不尊重的行為，已經「不是投資問題，是人品有問題」，並支持原PO放生，「投資？你們不是合法夫妻，他的投資就是『拿你的錢投他的資』清醒點，該放生了」；但也有人替男友緩頰，表示對方至少有心增加彼此的財富，「不是拿去賭博也不是只想著玩」，建議原PO可以先冷靜溝通與觀察；另外，還有人從專業的法律角度進行分析，「未經同意挪用他人款項，這在金融機構是犯法的，給妳參考」。