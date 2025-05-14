女被迫撫養「智能障礙手足」 每月36K她崩潰：真的付不起

台灣進入老齡化社會，長照服務更加重要。不過日前有位女網友表示，他父母前年離婚，兩位手足都是智能不足，跟著爸爸住，現在要送安置，長期照顧服務一個月要3萬6千元，但費用已經超過她月薪一半了，社工要她不夠的錢去跟先生拿，讓原PO無奈表示「這都是正常程序嗎？」

一名女網友在Dcard表示，她爸爸從她小時候就沒有在工作，媽媽則是在做清潔工，月薪是2萬6千元，父母前年離婚，兩個手足都是智能不足，沒有工作能力，原本跟著爸爸住，現在因為父母離婚，爸爸要搬出去住，手足得要送安置中心。

原PO表示「因為我們家裡沒房子，都是租的，我已經結婚了，爸爸也沒有工作證明，證明自己可以租屋，所以手足一定要送安置，不能跟爸爸住，不然會流浪」，不過她苦惱表示「現在不論什麼方案，都一定有長照的3萬6千元費用要我負擔，但這筆費用已經超過我月薪一半了，我想問社工有沒有其他方式，社工只回應沒辦法，已經補助到最高了」，文末她無奈表示「社工還叫我不夠的錢跟先生拿，這都是正常程序嗎？我覺得好累」。

文章曝光後，有熱心網友解答「第一、父母離婚仍有扶養身障子女的義務，所以父母如果有所得收入，也要扶養身障子女；第二、社工說法並非正常程序，依扶養規定，配偶不須扶養配偶的兄弟姊妹；第三、妳可向法院聲請免除或減輕兄弟姊妹扶養義務，妳可主張扶養順位的規定，扶養配偶及父母為順位第二，兄弟姊妹為順位第四， 以及提出因負擔扶養義務而不能維持自己生活，例如須扶養未成年子女，法院會依照妳提出的具體主張、所得和財產情形做出較為適當的判決，如果是免除扶養，妳就不需要扶養兄弟姊妹，如果是減輕扶養，通常扶養費是數千元；第四、請提供前面說的判決書給社工，並請社工將兩位兄弟姊妹改為申請低收入戶公費安置方案」。

也有網友感嘆「生活在底層家庭已經很難翻身了，結果法律又強制把扶養責任攬在有生活能力的人身上，貧窮真的會階級複製，社會環境打擊你一次，當你要站起來時，法律又再打擊你一次」、「沒能力的父母還要生3個，其中2個小時還是智能不足，3個小孩都被父母害慘了」、「按照民法規定是要撫養手足沒錯，可是跟先生拿錢不是正常程序」、「只能斷聯跟脫產了，責任是妳父母的，不是妳的」、「妳爸媽還在，照顧的責任還是在他們身上」、「一堆人勸脫產、直接擺爛，但脫產完他（原PO）就沒辦法找正常非拿現金的工作，他現在好歹還有賺錢能力啊」、「強制撫養真的是垃圾法律」。