老公月收30萬就不上班？全職太太「靠爸接濟」 網傻眼：憑什麼養妳

儘管現在性別平權意識高漲，但仍有不少家庭保持「男主外，女主內」的結構，一名網友日前便在社群平台上發文，表示自己是名全職太太，老公雖然月收入有30萬但沒給生活費，因此完全依靠父親每月匯款。貼文一出立刻掀起兩派網友熱議，不少人瘋狂詢問原PO「為何不上班？」但也有其他人認為「在家裡照顧小孩也是一個職業，老公本來就應該給老婆薪水」。

一名網友日前在Dcard上發文，表示自己是名全職太太，老公雖然月收入達30萬，但並沒有給生活費，因此每個月要靠爸爸匯款才能過生活，對於這樣的情況讓她不禁懷疑「這樣是正常的嗎？」貼文一出立刻引起網友熱議，不少人都在留言處回應，希望原PO家裡如果沒小孩就去工作「憑什麼要人家養妳」，一旦有收入「想買什麼不用看別人臉色」。

該篇貼文也引起兩派網友論戰，有人認為原PO都已經結婚，卻還要跟家裡拿錢「爸爸沒有牙起來嗎？」並進一步詢問「結婚就不用工作了嗎」，就算老公月收入有30萬「也不用講的好像他那30萬跟妳有關」﹔但也有人認為全職太太每天做家事都是辛苦勞動，不該認為老婆來做就是免費的，並進一步說明「老公本來就應該給老婆薪水」。

另外，也有其他網友分享自己的經驗，表示自己在懷孕4個月之後就離職成為「全職媽媽」，雖然自己身上有存款，但老公還是將原本1萬元的生活費調高至3萬元，只要出門或大筆開銷也都是對方出錢，另一半甚至直言「可以養我，叫我放心在家」，儘管如此，但該名網友最後仍強調自己並不會亂花錢，就算要買禮物也都是自費「錢大部分都花在吃、家裡缺什麼買什麼」。