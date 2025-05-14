好欺負？她沒坐博愛座卻被要求讓座 網轟：柿子挑軟的捏

沒乘坐博愛座應該讓位嗎？一名女網友發文，稱她在搭乘北捷時坐在不是博愛座的一般位置，卻被一名男子「說教般」要求讓位給老人，她抬頭觀察，另一位坐在博愛座的阿姨見她沒起身，才給老人讓坐，經過此經歷，原PO不禁懷疑，為何男子不直接請坐在博愛座的阿姨讓坐，而要請原PO讓坐？是否是她看起來「好欺負」？對此，網友們紛紛抨擊要求讓坐的男子，認為他「柿子挑軟的捏」。

一名女網友在Dcard發文，表示她在搭乘北捷文湖線通勤時，坐在博愛座對面的一般座位，乘坐時戴著耳機聽音樂，赫然發覺一名男子對他揮手好幾次，用說教的口吻和手勢叫她讓位給老人，原PO看了一眼對面的博愛座，有兩個阿姨在聊天，看到原PO沒起身，阿姨才主動把座位讓給老人。

原PO透露，之後那位要求讓坐的男子一直用手機對著她，不確定是否在拍照，讓原PO感到很恐懼，直到她舉起手機反拍，男子才轉過頭去。原PO質疑，她根本不是坐在博愛座，男子一開始就叫她讓座，而不是找博愛座的阿姨讓位，是不是看她是年輕女生「好欺負」，沒攻擊性呢？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友抨擊要求讓坐的男子，「就是柿子挑軟的捏，我和我哥搭公車，我們坐在一起，有人要我讓座給孕婦卻完全不敢跟我哥講」、「他就是在挑選最沒威脅感的人來發洩自己的正義感和掌控慾而已」、「就是看妳好欺負」、「只會欺負小女生，如果妳是壯漢，看他敢不敢叫妳」、「他們都挑好欺負的啦，我小學的時候搭公車也被叫讓座」。

更有網友分享被要求讓座的經歷，也提出應對措施，「有一次跟要我讓座的阿伯，比了一下耳朵，搖搖頭，再比了一下嘴巴，搖搖頭，他就默默走了」、「在台中公車上也發生過，反正我是假裝耳朵聽不到，就靜靜的看著他」、「我也遇過不是坐博愛座被叫讓位，但我只要遇到只叫我讓的，我就不會讓」。