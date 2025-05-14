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肯德基雞米花回歸！粉絲等3年嘆「味道變了」：根本像早餐店

聯合新聞網／ 綜合報導
肯德基「勁爆雞米花」重出江湖，有老粉絲認為味道跟以前完全不同。 圖／肯德基提供
肯德基「勁爆雞米花」重出江湖，有老粉絲認為味道跟以前完全不同。 圖／肯德基提供

肯德基來台滿40周年之際，宣布停賣3年的「勁爆雞米花」回歸，桶餐和套餐加購只要45元。一名網友發文，指出回歸的雞米花味道和此前完全不一樣，坦言「非常失望」，雞米花美好的味道漸行漸遠，彷彿永遠不會回來一樣。

一名網友在Dcard發文，表示在雞米花停售前，他每次都會買兩盒，是狂熱的雞米花愛好者，為迎接雞米花回歸，他特地買一桶加一盒品嘗，卻發現不僅皮跟以前不一樣，醃料的味道更是大相逕庭，跟早餐店的雞米花差不多，根本沒味道。

原PO表示，他好不容易接受雞米花離去的事實，將它隱藏在心裡的小角落，如今又用回歸的方式讓他以為愛會回來，結果味道完全不一樣，讓他感嘆美好的過去「漸行漸遠」，給了他希望，又給他絕望，也深信雞米花再也回不來了。

此文一出，不少網友也發覺味道跟以前不一樣，「那個雞米花到底是什麼，我剛剛買了也傻眼，真的完全是早餐店雞米花」、「心心念念肯德基的雞米花還買了一桶，結果差超多根本不是同一個東西，還我白月光」、「今天很高興衝去買，結果味道根本和以前不一樣」、「記得以前的雞米花是辣辣的，現在這個完全沒辣味也沒什麼味道」。

另有網友推薦中國大陸、香港肯德基的雞米花，味道跟以前一樣好吃，「如果有去中國可以去肯德基買雞米花，我也是因為想念雞米花，去出差兩次都特地去買」、「大陸肯德基都有雞米花，跟以前的味道一樣好吃的」、「上次去香港吃肯德基，發現味道跟台灣不一樣，炸雞腿的肉質不乾，雞米花又辣又香，整個很驚艷」。

肯德基

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