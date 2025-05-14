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不愧是鼎泰豐！候位廣播叫號藏「貼心細節」 網大讚：真是太國際化了

聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐是觀光客來台灣必吃的台灣美食之一。聯合報系資料照
鼎泰豐是觀光客來台灣必吃的台灣美食之一。聯合報系資料照

連鎖餐廳鼎泰豐以小籠包聞名，深受國內外饕客喜愛，近日有網友發現，鼎泰豐有項對外國朋友的貼心服務，讓眾人紛紛大讚「不愧是鼎泰豐，真的太優秀了」。

該名網友在threads上分享，他在鼎泰豐用餐的經驗。他表示，從候位到入座的過程中，發現周遭大約有七、八成的客人都是外國人，拿候位單時，服務人員會逐一詢問「where are you from?」，讓他感到好奇，為什麼需要詢問國籍，直到廣播叫號時，他才得知原來餐廳是根據客人的國籍，以對應的語言來唸候位號碼，讓他忍不住大讚「真是太國際化、太貼心了！」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「所以帶國外友人去鼎泰豐最不會失禮漏氣～最保險」、「看完覺得不愧是鼎泰豐，真的太優秀了」、「不知道遇到奇怪的國家會怎麼做」，也有人透露「除了服務，付現金的話鼎泰豐找你的錢會是新鈔」。

網友也分享自身經驗，「原來真的有這樣的設計，四月時去一趟101，請先生去抽一張號碼牌等，結果服務生用日語問幾個人，我先生還很自然的用日語回」、「我去日本的時候抽號碼牌選中文，不知道叫號的時候也是喊中文，我還很緊張一直看螢幕上的數字，怕叫過了但我聽不懂日文」。對此內行解釋，「他們的號碼機按鍵上，有設計幾個語言的按鈕，發號時順便設置廣播語言」。

鼎泰豐

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