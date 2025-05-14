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水餃該冷水還是滾水下鍋？兩派網友戰不休 內行曝關鍵：與水溫無關

聯合新聞網／ 綜合報導
水餃到底應該是冷水下鍋還是滾水下鍋？示意圖。圖／ingimage
水餃到底應該是冷水下鍋還是滾水下鍋？示意圖。圖／ingimage

水餃是台灣人非常熟悉的一種美食，但它卻帶來了一個讓人們爭論不休的問題，那就是水餃到底應該是冷水下鍋還是滾水下鍋？

近日有網友在threads發文，認為水餃就是應該水滾才放下去煮，不能理解為何會有人直接冷水下鍋，還表示自己在他人的建議下嘗試了冷水下鍋的方式，結果「水餃都破掉了，說是水餃的問題？荒唐」。

該網友的發文也引起了許多討論，兩派的支持者各執一詞，「阿基師有教要冷水下鍋+鹽，每次煮都沒破」、「冷凍水餃是冷水下鍋沒錯喔，現包的才是滾水下鍋」、「一直看一堆人說冷凍的要冷水煮，結果等到煮好，皮早就爛掉了」、「冷凍水餃每次熱水下鍋+滾了倒兩次一碗冷水，皮都是Q的」。

有專業的網友分享煮法，表示煮水餃的重點其實是鍋子的大小，鍋子要大，水量要多，「水餃量大概只有鍋子水量的1/4」。在水滾之後加入幾滴油防止水餃沾黏，還要用鍋杓轉水形成漩渦，防止水餃沾到鍋底破皮。同時要避免一次放入太多水餃，這會使水降溫，增加水餃沉底後黏在鍋底破皮的可能。

水再次煮開後，要再次加入冷水，這個工序叫做「點水」，網友建議重複兩次，「第一次水餃皮熟、凍餡化開，第二次收縮水餃皮，內餡熟透膨脹」。

如果想要吃到更Ｑ彈的水餃皮，還可以在撈起水餃時過個冷水甚至冰水，再過一秒熱水後將水瀝乾，「這樣皮Q到不行」。

也有網友表示，其實冷凍水餃與現包的水餃煮法也有差異，「新鮮現包／放在冷藏的要用滾水煮，冷凍水餃是冷水就要下去煮沒錯」、「冷凍水餃的水餃皮，因為鹽水比例不同，比較耐凍不會裂，下鍋煮可以冷水下鍋，而市場現包水餃水餃皮，通常都是溫熱水」。

還有一派網友則是電鍋的擁護者，「用電鍋蒸快速方便，不用在那邊看，味道也不會跑」、「鍋底放高麗菜，上面放水餃，一起放電鍋蒸，完全不破、不沾，不用顧火」、「身為大同電鍋職人，我不需要擔心這些」。

大同電鍋 水餃 美食

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