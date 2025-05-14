萬巒買豬腳「1斤270元結帳變400」 她轟店家坑殺：每次下南部都被騙

萬巒豬腳遠近馳名，吸引不少老饕到當地品嘗。不過有消費者抱怨，日前到屏東知名萬巒一條街外帶半斤豬腳回家，看到店家標價一斤270元，結帳卻變成一斤400元，讓她覺得受騙上當，感嘆「每次下南部都會被騙，這次到萬巒不意外又被騙」。

該名網友在臉書《爆料公社官方專屬》發文，日前到萬巒購買半斤豬腳，桌上標價僅1斤270元，沒有半斤價格，但實際結帳卻發現店員以1斤400計價，正當她感到疑惑時，另名店員說明，「半斤都給肉，骨頭要賣給誰？」。

然而，原Po回家後發現仍有帶骨頭，讓她痛批店家不老實、話術騙很大，「這麼明顯說謊真是坑殺得太明顯了」，她當下也立刻拍照留存，證明所說無捏造。

文章曝光，引發網友討論，「還改價錢好奇怪的店家」、「奸商不可取，要唾棄」、「店家不老實」、「還是老實一點，生意才會好」、「還是自己買來滷，想吃多少都有」。有在地人則表示，「萬巒豬腳沒有在賣半斤，最少都是半隻，有大骨、沒大骨，價格當然不一樣」。

根據《TVBS》報導，被指控的店家也出面澄清，買半隻豬腳，就不會秤「大骨」，只有肉和帶骨的腳蹄，價格自然較高，之後會改善價目表，把標價寫清楚。