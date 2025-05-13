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台灣最神泡麵是哪款？ 內行推：1款「沒肉」卻超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
哪款泡麵是大家心中最神的呢？許多內行人推薦「素泡麵」。示意圖／取自Ingimage
哪款泡麵是大家心中最神的呢？許多內行人推薦「素泡麵」。示意圖／取自Ingimage

熱騰騰的泡麵，總能撫慰大家深夜飢餓的肚子。日前有位女網友表示，她去逛家樂福時，發現有超多進口泡麵，但她心中第一名的泡麵仍是「台灣的維力炸醬麵」，她大讚「煮成湯的加上青菜跟蛋，簡直好吃到讓人一直吃」。不過原PO也好奇「大家心中最神的台灣泡麵是什麼呢？」內行人推薦「素泡麵」，認為雖然沒有肉，但非常香又好吃。

一名女網友在PTT發文表示，她覺得最好吃的泡麵是維力炸醬麵，把麵煮成湯的口味，加上雞蛋跟青菜，簡直超級完美。原PO表示「我覺得維力炸醬麵最好吃的時期，是有地溝油的時候，現在吃起來少一個味道」，不過她也指出「這是我個人立場，勿批評」，接著她好奇表示「各位心中最神的第一名台灣泡麵是哪款呢？」

文章曝光後，有網友大推「來一客」，指出「來一客跟滿漢大餐」、「來一客泡麵」、「當然是來一客，沒有之一」、「來一客鮮蝦口味」、「來一客的海鮮麵，吃起來很悠閒」、「來一客鮮蝦魚板」。也有內行人表示「隨緣素泡麵」，「素飄香麻辣燙」、「素飄香麻辣燙是我一生推的泡麵」、「素的泡麵都很好吃」、「隨緣椎茸口味，超好吃」、「素飄香跟維力炸醬麵都不錯」、「還是素飄香的麻辣燙好吃」。

其他網友則推薦「花雕雞、拉麵道、滿漢大餐」、「台酒花雕雞、麻油雞」、「旺旺泡麵煮湯的，有一蘭泡麵的感覺」、「居然沒有一度贊爌肉？」、「ㄧ度讚老甕」、「肉羹麵好吃，粉記得全攪散」、「其實維力麻醬麵很好吃，但大多人只吃炸醬麵」、「味味A排骨雞麵」。

泡麵 維力炸醬麵

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