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「最美檢察官」母親節聚餐開心被誤認女兒 遭酸「仍像男人」高EQ反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
「最美檢察官」陳漢章。 圖／擷自「樂樂檢察官」臉書粉專
「最美檢察官」陳漢章。 圖／擷自「樂樂檢察官」臉書粉專

有「最美檢察官」之稱的新北地檢署檢察官陳漢章（綽號「樂檢」），因喜愛女裝打扮並時常在社群平台分享生活點滴，吸引上萬人追蹤。母親節期間，他與家人至新竹北埔餐廳用餐，期間發生一段令人莞爾的插曲，更因高EQ回應酸民，再次受到網友熱烈討論與讚賞。

陳漢章在臉書發文分享當日趣事，表示與父母、岳父母、妻子及小舅子家人一同聚餐時，現場剛好有當地耆老認出他的父母，便親切上前打招呼。其中一位耆老指著他與太太問道，「這兩位是你女兒嗎？長得好像喔」。雖然父親已接受陳漢章穿女裝示人，但在外人面前仍難以開口稱他為「女兒」，而陳漢章也怕讓父親難堪，因此微笑緩頰「對啊，我是他小孩」。

但這位耆老並未就此停下，接著又指著陳漢章的小舅子問「這是你女婿齁？」再繼續將陳的岳父母誤認為其他親戚，卻全都認錯，陳漢章無奈「難道…這就是一步錯，步步錯嗎？提醒我們，在外面還是不要亂認人的好」。

陳漢章強調自己完全沒有覺得被冒犯，只是單純覺得好笑，並表示「叫我女兒我很開心，只是就有點對不起我爸跟耆老了」。貼文曝光後，除了獲得大量正面留言，也出現有網友酸言「看起來還是很像男人」。

面對攻擊性發言，陳漢章僅以18字簡短回應：「那也請妳貼上您的照片讓我指教、學習一下」，語氣平和卻不失風度，高EQ的回應讓網友力挺「看起來漂亮的不得了！不要理這種無聊的人」、「那個是鍵盤俠，不用理會、一般見識 」。

不少網友留言支持「只要家人認同，自己開心最重要」、「爸爸願意陪你一起吃飯，就是無聲的支持」、「這樣的回應讓人佩服又心疼」、「你真的很美，美在心裡、美在態度」。

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