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壽司郎「最強品項」是啥？一票網友激推3品項「不是壽司」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期到壽司郎用餐時，大讚「生鮭魚、鮮蝦三貫是每次的必吃品項」，同時也好奇壽司郎最強的品項是什麼？圖／壽司郎提供
一名網友分享，近期到壽司郎用餐時，大讚「生鮭魚、鮮蝦三貫是每次的必吃品項」，同時也好奇壽司郎最強的品項是什麼？圖／壽司郎提供

壽司郎是不少台灣人想吃迴轉壽司，會選擇的品牌之一。一名網友分享，近期到壽司郎用餐時，大讚「生鮭魚、鮮蝦三貫是每次的必吃品項」，同時也好奇壽司郎最強的品項是什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「壽司郎最強品項是哪一個？」為題，指出近期在晚餐時段來壽司郎用餐，直言每次必點「生鮭魚跟鮮蝦三貫」，好奇詢問網友「還有什麼強力推薦的品項？」

貼文一出後，不少網友都分享自己的口袋名單，紛紛表示「麻辣赤蝦，每次都吃3盤」、「鮪魚中腹、青魽」、「玉子燒天婦羅」、「花枝天婦羅、炙燒鮭魚」、「明太子、蔥鮪魚、玉米沙拉」、「新出的炸蝦」、「螃蟹可樂餅」、「冰品超級好吃」、「炸物系列都很好吃」、「炙燒三貫」。

其中，最多網友推薦的前三名是「薯條拉麵茶碗蒸」，回應「炸薯條和炸起司」、「薯條真的頂」、「薯條好吃」、「拉麵加芥末，一絕！」、「雞白湯拉麵」、「辣味噌拉麵」」、「蒸蛋／拉麵／炸蝦」、「茶碗蒸、抹茶粉」、「茶碗蒸必點」、「茶碗蒸，真心不騙」、「我覺得是茶碗蒸」。

壽司郎 拉麵 茶碗蒸 薯條 迴轉壽司 鮭魚

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