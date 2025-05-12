一堆加值500元！她信用卡被盜刷 因1功能不會通知：只能自認倒楣

如果發現自己的信用卡被盜刷，應盡快報警處理。一名女網友發文表示接到帳單時，才發現自己的信用卡被別人盜刷了，因為是「悠遊卡加值」的關係，她並沒收到通知，報警後雖有在監視器拍到犯人，但因無法追蹤而結案。對此，許多人也分享諸多類似的經歷。

原PO在Threads發文，表示她收到這個月帳單才知道自己的信用卡被盜刷了，明細表裡全是「悠遊卡加值」的紀錄，每次加值500元，不是買麥當勞就是買超商的商品。原PO判斷，撿到信用卡的人知道悠遊卡加值不會通知，加上自己也很少用這張卡，才會一直沒發覺。

原PO報警後警方調閱監視器，有看到一位戴口罩的男生，但因為無法追蹤真實身分，最後只能結案，原PO也自認倒楣，並吸取教訓，往後會留意自動加值的信用卡，檢查是否有被偷拿去小額支付。

此文一出，不少網友分享類似經驗，「之前也有類似事件，馬上就停卡備案了，對方也有去便利商店盜刷，後續警察等了快三個月才開始調查」、「朋友錢包掉了，然後悠遊卡還是一卡通被拿去7-11買東西，不過最後警察有抓到人」、「我的悠遊卡和一卡通被別人撿走，拿去盜刷快3000元的YouBike，我二月底就報案了，但現在都還沒有下文」、「我也有信用卡悠遊卡盜刷25元後被加值，2週後不經意發現的」。

也有人分享讓加值悠遊卡跳通知的方法，「把悠遊卡綁在Easy Waller App，自動儲值會通知」、「悠遊卡綁在悠遊付App，自動加值會通知，我的錢包上次掉了，就是因為在高鐵上被自動加值才發現錢包不在身上」、「我的信用卡是可以設定每一筆刷卡通知，這樣原卡主也安心，妳網路設定看看」。