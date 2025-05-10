新竹到宜蘭塞車4小時！他哀號「尿急怎麼辦」？過來人曝實用妙招

宜蘭是許多人假日出遊的熱門選擇，一名網友分享，近期從新竹開車北上宜蘭，結果從中和就開始塞車，放棄進木柵休息站，撐到國五石碇休息站後，卻要花1小時才能重新回到國道，讓他忍不住發問「走二高接國5去宜蘭怎麼解決上廁所？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「走二高接國5去宜蘭怎麼解決上廁所？」為題，指出近期從新竹開車，走國三到宜蘭玩，到中和就開始塞車，因木柵休息站車位少、車流回堵國道，看到告示牌寫至少要等40分鐘，決定硬撐到國五石碇服務區，上完廁所才發現沒辦法直接上國五，只能重新排隊1小時，最後花了將近4小時才抵達宜蘭。

這名網友進一步表示，雖然走國三遇到塞車很正常，但關西服務區以北沒有任何休息站，下了石碇服務區上廁所，就得要重新排隊40分鐘以上，才能回到國五，讓他好奇問「走2高去宜蘭，怎麼解決如廁問題才能省時間？」。

貼文一出後，多數網友都表示「宜蘭人告訴你，前3小時禁食」、「我連假去宜蘭開4個小時，就是飲水控制和準備防水袋以防意外，沒有其他方法」、「成人紙尿布先穿起來」、「你要走這絕對不要喝水，然後祈禱不要烙賽」、「出門前尿好」。

另外，也有不少網友分享自身經驗，指出「一看就是沒塞車經驗的，可以提前在任何一個交流道下去，交流道附近幾乎都有加油站，上完廁所後再回國道」、「中和、新店、安康都可以下去找便利商店或加油站尿」。