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漱口也沒用！她買好市多1餐點「苦到像六神丹」 內行人曝原因
好市多商品多樣且齊全，再加上實惠價格，吸引不少消費者光顧。有一名女網友日前買了一份海膽鮭魚散壽司，但吃了一口海膽後卻讓他哀號「太苦了」，有內行人解釋海膽有苦味的原因是加了「明礬」。
這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她說日前到好市多買了一份海膽鮭魚散壽司，原本想好好品嘗美味，沒想到吃了一口海膽後，卻直呼「海膽苦到像六神丹…真心不騙」。她說味道有點衝鼻，即使喝飲料、漱口想去除口腔裡的苦味，但還是覺得很苦。
不少吃過的人也認同，「吃過一次，腥味很重，再也不敢買了」、「智利海膽幾乎都是這樣，應該有泡藥水」、「原來不是我舌頭壞掉」、「買過一次超後悔，那味道有夠噁心」、「只在高級日料店吃海膽，平價海膽不是氨水味就是藥水味」、「智利海膽就是這個便宜的味道，要好吃的要吃北海道的」、「台灣進口的海膽大部分都會有一種消毒水味…僅有少數高檔貨例外」。
有內行人解釋海膽有苦味，應該是加了明礬，「明礬味嗎？」、「日本產的大多也一樣要泡明礬定型」、「之前吃過一次，當下覺得是苦的就丟了，應該是加入過多明礬所致」、「明礬啦」。
其他網友歪樓地對六神丹的味道感到好奇，「只有我好奇想嚐嚐六神丹的味道嗎？」、「想了解六神丹的味道」、「六神丹x海膽，絕望聯名」、「害我想去買六神丹來嚐嚐」、「沒吃過六神丹，但是感受到它的苦了」、「這樣的話就直接吃六神丹就好！海膽比較貴」。
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