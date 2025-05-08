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下班都幾點！女兒幼兒園包粽活動2要求惹怒媽 一票家長共鳴：太難了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽表示，女兒突然跟她說幼兒園要包粽子，並要求家長先準備好材料及在家中練習，令她相當傻眼。示意圖/ingimage
一名媽媽表示，女兒突然跟她說幼兒園要包粽子，並要求家長先準備好材料及在家中練習，令她相當傻眼。示意圖/ingimage

現在不少孩子都是雙薪家庭，父母工作相當忙碌，因此和孩子相處的時間相對較少。端午節將至，一名媽媽表示，女兒突然跟她說幼兒園包粽子，並要求家長要準備好材料，令她相當傻眼直呼，「現在雙薪家庭，爸媽下班都幾點了」，引起不少家長共鳴。

一名網友的文章被轉貼到臉書粉專「爆料公社」，女兒說幼兒園要包粽子，要準備洗好的粽葉和食材，每個人都要帶一點，並要求要先在家跟家長練習包粽子。原po聽完相當無奈，「她說得很開心，我聽完很生氣」，她不會包肉粽，更不知道該準備什麼，更何況女兒才中班，手小小的根本沒辦法包肉粽。

原po也認為，材料為何不能園方提供就好，現在不少雙薪家庭，父母下班都很晚了，「遇到一個豬隊友，累死的都是媽媽，就不能好好上課玩遊戲就好嗎？」，此文一出，吸引不少家長熱烈討論。

網友紛紛表示，「可以不要提出小北百貨以外的東西嗎？」、「問老師可不可以帶阿嬤去」、「中秋節不就要練習奔月」、「那天請假」、「明天早上買一顆肉粽，拆開都是料～莫急莫慌莫害怕」、「就算在家練習，小朋友也不會包」、「包粽子是真的很難包，是老師要多練習吧…」、「粽子也太難了，不能做香包嗎？還比較簡單」、「大部分家長確實沒有多餘時間做這些事」。

不過，有網友認為，「給小朋友體驗是好事，但幼兒園統一準備材料包比較適合，如果還要在家練習，那還有幼兒園什麼事情，都體驗完了」、「小孩的成長只有一次，就算下班幾點了，我願意陪孩子參與」、「傳統市場賣粽子的應該可以解決你的問題，買些葉子跟料回家就可以包了。轉念想一下，陪小孩子做DIY，親子互動加分」。

有網友則認為，原po可以先跟老師確認資訊，「中班小朋友最好是可以把學校活動講這麼清楚，聽聽就好了，真要準備什麼，老師會在聯絡簿或群組說。小朋友常會自己想像編故事，然後加油添醋」、「先跟老師確認一下，有時候小朋友傳達資訊會有誤」。

包粽子 幼兒園 父母 端午節

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