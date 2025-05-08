吃粥必配！他曝「甜甜豆棗」本體震驚網友：在家也能製作

你知道甜甜的「豆棗」是由什麼原料製作而成的嗎？一名網友發文透露，我們吃粥時常常搭配的豆棗，其實是由豆皮製成，加入各式調味料最終成為甜甜的豆棗，對此，許多網友紛紛直呼「長知識了」，也坦言雖然不健康，但拿它配粥真的很好吃。

一名網友在Threads發文，提到我們吃粥時經常配的「豆棗」其實就是炸過的「豆皮」，其製作過程是在熬煮過程中，加入砂糖、鹽、麥芽糖和醬油。原PO補充，如果喜歡吃豆棗，民眾們可以買現成的素肉絲回家製作，也可以製成賣相超好的豆棗。

此文一出，不少網友對豆棗的原料感到吃驚，「我討厭的豆棗居然是我最愛的豆皮做的，天啊」、「以為是麵粉製的產品，原來是豆皮」、「原來原料是豆皮啊，我也從來不知道」、「居然是豆皮，更好吃了」、「原來是超級加工食品，真好吃，來吃一碗壓壓驚」。

也有網友表示雖然不健康，但拿來配粥真的很好吃，「原來這個很不健康，但真的好好吃喔，在飯店裡面中式早餐有附這個我真的狂吃」、「很不健康，但我超愛，我甚至可以嗑完一包」、「原來這麼不健康啊，難怪那麼好吃」、「明知道不健康，但看到還是會克制不住吃下肚」。

也有網友表示很多加工食品都是豆皮製成的，並提醒不要吃過量，「很多素食料的原型其實都是豆皮加工的」、「這個豆棗和大陸的辣條是有點異曲同工之妙，是不健康食物，偶爾淺嚐可以，別過量了」。