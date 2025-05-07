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女同事不甘心吃合菜「吃少付多」 網指：這種人以後沒人敢約

聯合新聞網／ 綜合報導
熱炒示意圖。聯合報系資料照片／記者徐庭揚攝影
熱炒示意圖。聯合報系資料照片／記者徐庭揚攝影

有時候吃合菜或熱炒店，大家會均分價格，而不是各付各的餐點，不過日前有位網友表示，吃完熱炒店後，有人抱怨「明明吃很少，卻跟大家付一樣的錢」，讓原PO不禁好奇問「你遇到這樣的同事，下次還會揪她一起吃飯嗎？」對此，多數人認為「這太誇張了吧」、「這種人以後沒人敢約」。

一名網友在PTT發文表示，他在Threads看到一篇文章，內文大略是說一位女子跟沒有很熟的同事吃熱炒，事後卻跟同事抱怨「她明明吃很少，只有吃到一顆蝦球、幾片生魚片，卻要跟大家平分付款380元」，從原PO分享的對話內容來看，那位女同事抱怨「我感覺我付最多，我吃最少然後付最多，蝦球我也才吃一顆，就要跟你們一起出蝦球的錢，總共我出了380元」，而同事回應「每個人都吃一顆而已吧」，該位女同事又不斷抱怨「就感覺很盤、生魚片我也才吃兩三片，鐵板豆腐我也才吃一兩塊，這樣就要平攤錢喔？越想越不對，憑什麼我要出錢，出跟你們一樣多？我吃最多的才那盤炒麵」。

對話中，其他同事緩頰「沒事拉，反正都付完了」、「不然下次就不要約熱炒了」、「那妳當下就應該要反應啊，哈哈，現在錢都付完了」，但女同事仍然很不能接受，爆氣喊「很合理吧，我真的沒什麼吃，然後那時候付錢完全沒人理我，我才會越想越不爽」，事後其他同事回應「那我們一起退你190元」，等於幫女同事又付了一半的錢，對方才作罷。看完這件事後，原PO他好奇問「如果各位遇到這樣的同事，下次還會揪她一起吃飯嗎？」

文章曝光後，許多網友批評該位女同事，指出「個人選擇，下次可以不約她」、「這種人以後沒人敢約了」、「我遇過這種人還不少，都是約一次就進黑名單了」、「真的有人這麼可悲嗎？」、「這就是我不愛吃合菜的原因，聚餐就乖乖點套餐吧」、「以後就不用找這個人了」、「真的有這種人，還不少，生魚片如果平均的話，本來就是每個人2-3片啊」、「做人這麼沒意思，根本連朋友都很難交吧」、「這超級奧客」、「是我會直接退錢，但以後都不找這種人」、「說那麼多等於沒說，真是難搞」。

同事 奧客

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