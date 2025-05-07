搭廉航飛東京貴到爆？ 他怨加上住宿：3人還沒出發就花5萬元

許多台灣人瘋去日本旅行，認為去日本玩的CP值高於國旅，也有不少民眾會訂廉價航空，來節省旅行支出。不過日前有網友驚呼，他們訂了廉航東京來回機票，選擇三星等級的飯店，三個人還沒出發就花了5萬元，讓原PO驚訝問「去日本玩有比較省錢嗎？」對此，多數人大讚「爽很多」。

一名網友在PTT發文表示，他買了虎航的廉價機票，飛東京3個人票價要3萬多元，住在東京三星級飯店，一晚都要6000-7000元起跳，讓原PO疑惑「不是說去日本玩，比國旅省很多嗎？我還沒飛去日本，就已經花了5萬元了，5萬元夠我一個月環島台灣，還可以買伴手禮」，他疑惑問「去日本玩真的比國旅省嗎？」

文章曝光後，許多網友大讚「去日本爽度比國旅高」、「日本的爽感不同，CP值高很多」、「東京跟台北比，還是東京比較便宜」、「日本沒有貴到哪去，但是爽很多啊」、「日本拉麵比較好吃，空氣也新鮮」、「國旅算了吧，感覺就是一直吃東西」、「日本CP值高很多，兩邊爽度根本不一樣」、「日本旅遊的豐富度非常高，價格也不用2倍」。

但也有網友為國旅平反，指出「日本住宿漲超多，現在國旅更划算」、「現在日本的物價飛漲，沒那麼香了」、「主要是日本交通價格比較貴」、「說比較省錢的人，都自動忽略機票費用」、「現在日本是因為全球太多人要去，旅館價格才會飆漲，日本住宿這兩年漲價很多」、「現在飛日本真的貴死，墾丁雖然物價高昂，但還是不缺遊客啊」。