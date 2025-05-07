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夫妻東京自助遊…女同事帶長輩訂同班機「緊跟」 他崩潰：毀了！

聯合新聞網／ 綜合報導
有一對夫妻要去東京自助旅行3天，沒想到一抵達機場，老婆的女同事居然買了同班機甚至連飯店都在隔壁。聯合報系資料照
有一對夫妻要去東京自助旅行3天，沒想到一抵達機場，老婆的女同事居然買了同班機甚至連飯店都在隔壁。聯合報系資料照

出國旅遊找對旅伴很重要，若抵達機場才發現突然增加旅伴也會相當困擾。一名網友和老婆去東京自助旅行3天，老婆聊天時有透露給女同事，沒想到女同事居然買了同班機甚至連飯店都訂在隔壁，令他相當傻眼不禁直呼「行程毀了」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，他和老婆買了機票要去東京自助旅行3天，老婆聊天時有透露給女同事，沒想到竟在機場遇到對方，女同事不僅買了同班飛機及訂了他們隔壁的飯店，甚至還帶著67歲的媽媽。由於同事母女兩人都沒去過日本，媽媽更是沒搭過飛機，於是想跟著他們走，令他相當無奈，「我們的行程確確實實的毀了！毀了！」

網友紛紛表示，「這是什麼鬼故事，也太扯了吧」、「所以，我都是要回家時才po去哪兒玩！請假時都說，我家有一點點事要辦」、「同事的媽媽沒坐過飛機，為什麼馬上就可以變出護照... 」、「第一天就算了，第二天凌晨四點起床偷跑」、「扯爆，誰出國會先跟同事講詳細班機跟飯店資訊…還可以臨時全部都訂到，情報人員膩」、「照常理來說這個一定是你老婆有答應，只是不敢跟你說」、「同一班機同一間飯店...下次別說那麼詳細了，這種人好可怕，自己不做功課那就找旅行社，這根本逼著你們做導遊嘛」。

有網友則認為，原po可以選擇拒絕，「毀了行程的是自己，別牽拖可以拒絕」、「重點你老婆有學到教訓了嗎…結果下一次又這樣」、「就拒絕啊…自己不拒絕有什麼好說的？而且班機時間，飯店你老婆一定講得很清楚，同事才能瞭若指掌啊…」、「真心建議ㄧ定要拒絕，不要因為一時的心軟就答應，不然後悔的就是自己了」、「完全沒說，光這點就很不尊重人，直接拒絕吧」。

出國旅遊 同事 日本 機票 自助旅行

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