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她在美食街用餐赫見「不明液體」 一票網友震驚：不敢中途離席

聯合新聞網／ 綜合報導
不少百貨、賣場都設有美食街，讓民眾能自由挑選座位用餐。示意圖／Ingimage
不少百貨、賣場都設有美食街，讓民眾能自由挑選座位用餐。示意圖／Ingimage

不少百貨、賣場都設有美食街，讓民眾能自由挑選座位用餐。一名網友分享，近期在百貨地下美食街用餐，用餐完畢後暫時離開去上廁所，回來後竟發現碗裡被加入「不明液體」，讓她直呼噁心。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「吃完的午餐碗裡被人隨便加不明物」為題，指出近期在百貨地下美食街吃飯，吃完後去一趟廁所，回來竟發現空碗被加入不明液體，讓她看到後非常反胃，連一旁喝一半的咖啡也不敢喝，通通拿去回收。

這名網友進一步說明，雖然自己已經是吃完的狀態，但還是不理解「為何有人會往別人的碗裡亂倒東西？」原PO還說，所有東西都還在位置上，代表只是暫時離席，怒批「往別人餐盤倒東西就是缺德行為」。

貼文一出後，有網友表示可能是清潔人員誤會，以為原PO都吃完了，順手把其他人的湯倒進去，等會兒再一塊收拾，「結果沒想到妳回來了，就不敢過來了」；也有過來人提到，曾經吃到一半發現餐點漏送，起身去補拿餐點後，「回來時發現清潔人員站在一旁，猶豫著該不該收」；也有鄉民安慰原PO，「百貨公司的美食街因為客人多，常有這種情況，我覺得妳不用太緊張」

此外，也有部分網友對於原PO離開座位的行為感到震驚，回應「怎麼會有人一個人在美食街吃一半東西放著離開，誰會做什麼都不知道欸」、「我自己去美食街吃飯還真的不會中途離席，都是吃完才走」、「我也常一個人去吃飯，要上廁所之類的只能吃完再去」、「我是完全不敢離席後，又回來吃…」、「都吃完了就收一收直接去廁所，暫離回來妳哪知道位置上的東西被多少人碰過」。

廁所 美食

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