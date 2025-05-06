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日幣貶值也別急著衝！日人示警「這期間壓力超大」：機票免費也不去

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為東京淺草寺。歐新社
圖為東京淺草寺。歐新社

台幣匯率5日暴衝，吸引不少人趁機進場買外幣，安排出國旅遊，不過在台日人「日本人的歐吉桑」卻發文勸告，這段時間就算有免費機票也絕對不要去日本，因為「壓力超大」。

「日本人的歐吉桑」5日在臉書粉專以「4月底～5月初絕對不要去日本旅遊」為題發文，他表示這段間期是日本「黃金周」，也就是5天到11天的大連假，多數日本人都趁機出去玩，觀光景點人山人海、高速公路一直塞車，飯店價格飆漲，且不管是飯店、餐廳、租車都很難訂到，新幹線也是班班客滿，「在服務業工作的人來說，黃金周就是地獄周」。

因此，他真心建議，黃金周這段期間，就算幸運拿到免費機票，也絕對不要去日本，因為這期間日本旅遊壓力超大。最後他也笑說，這次不小心前往日本的人應該都有體驗到，「明年在黃金周去日本旅遊的人，請小心喔！」

貼文引來網友分享當地現況，「剛回來，姬路城外面拍拍就好，進去簡直就是看人，除了排隊滿滿人潮，裡面什麼都沒怎看到」、「5/3跟了個一日遊的團！一半以上的時間在塞車」、「沒什麼，就黃金周而已，一床難求是常態，膠囊旅館一晚23,000日幣還是有人住」、「人在名古屋⋯絲毫感受不到黃金周的人潮，整體逛起來意外還挺舒服的」、「除了車站稍微多人以外其他地方沒有想像中擠，甚至有些觀光地還能拍到空景」、「當初疫情前的櫻花季，入境排過三小時的，這個還好啦」。

據日媒《每日新聞》2日報導，日本成田機場的入境旅客爆增，出現前所未有的塞車情形，等候人龍長達500多公尺，平均要等2小時以上，比疫情前的等候時間還要長。

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