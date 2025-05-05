赴日工作被擺一道！她曝跟在台灣說的不同：仲介AB合約騙人

赴日工作美夢破滅！一名女網友在Dcard發文透露，自己四月底滿心期待的到日本就職，起初無異狀且待遇佳，沒想到五月初突然拿到一張新的工作契約，上面內容與在台灣說好的完全不一樣，讓她非常不能接受，向台灣仲介反映也沒用，還被要求「先繼續工作」，她無奈表示「目前做最壞打算，就是搬離開宿舍、重新找工作，甚至可能回台灣」。

原PO透露四月底到日本鹿兒島工作，抵達時公司社長還開車去巴士站接送、提供5萬日幣的前期生活費，並安排公司總務人員陪同購買生活用品，誠意滿滿。然而五月開始上班後，總務人員拿了新的工作契約，內容與在台灣簽訂的有很大出入，她坦言「當下讓我想東西直接收一收立刻離開」。

她詳述，舊合約職務是翻譯，新合約卻是作業員，說好的工作時間也不一樣。更誇張的是新合約薪資不公開，還說班別不同薪資不一樣，言下之意就是要砍當初談好的薪水。看完新約後向仲介反映，卻只得到「連假後會找時間三方溝通」的回覆，要她這期間持續工作。她因此發文提醒，「千萬別相信日本人很有誠信的過去，現在的日本人為了達成目的，連人力銀行都會幫忙用AB約的方式騙人過去」。

貼文下方有苦主共鳴，「日本人很會騙人，會先哄妳過去，然後再把你軟禁，要你簽約之類的」、「日本的爛公司不會輸台灣而且數量也多，真的不要被媒體美化，沒有爆出來的太多太多了」、「一堆日本公司來台灣找人講好聽點是徵才，難聽點就是去東南亞找外勞」、「一進去馬上就想離職，最大的比例就是進去上班後發現工作內容跟面試時不一樣」。

也有網友補充「相信我，那種會主動來台灣招聘的日本公司都不是什麼好缺」、「趁現在還有工作簽證，趕快去找新工作，簽證過了就只能回台灣了」、「日本工作好的會內轉，壞的才會找海外的」、「還是要學好日文，多去他們的人力網站看評價，寧願花點錢買的人力網站的會員很多都很透明」、「跟台灣一樣很現實，日本人不想做的工作，公司或是國家會找外人來做，就這樣」。