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日本超市驚見「老牌沐浴乳」 20年前在台超紅：洗完不用噴香水

聯合新聞網／ 綜合報導
德國老牌沐浴乳「海馬世家」，在台曾風靡一時。示意圖。圖╱123RF
德國老牌沐浴乳「海馬世家」，在台曾風靡一時。示意圖。圖╱123RF

一名男子近日在日本旅遊期間，於當地超市發現德國老牌沐浴乳「海馬世家」，熟悉的包裝讓他當場驚喜不已。貼文引發共鳴，留言區指出，這款沐浴乳20年前在台灣曾風靡一時，是小時候的回憶。

原PO在臉書社團《日本超市超商挖寶》貼出照片，可以看到白色瓶身搭配紅色海馬標誌，這款沐浴乳曾是不少人童年記憶中的愛用品，原PO也直呼：「用這瓶洗澡，香水都不用噴了」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「N多年前，高中女生宿舍應該人人一罐」、「這個我阿嬤生前很愛用」、「當兵好多人都用海馬」、「台灣在20多年前很紅」、「我媽以前都跟我說，海馬是用來洗尊體用，因為香味濃郁又持久」。

也有網友表示，「洗這個，人還沒到味道先到」、「30幾年前媽媽都去美華泰買，超級香的」、「我小時候很喜歡，長大之後覺得太香了」、「台北後車站很多，超香、洗完身體超滑，但很像洗不乾淨的感覺」。

德國 日本 沐浴 超商

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