夜市美食飆近百元還排超久！她好奇有啥必吃 網1理由回：只能去散步

不少人喜歡逛夜市，但你是否也覺得小吃的價格越來越貴？一名網友分享，近期去逛寧夏夜市，看到蚵仔煎一份居然要價95元，還要排超級久，讓她嚇了一跳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「去夜市都吃什麼？」為題，指出近期逛了寧夏夜市，本來要在那邊吃晚餐，發現一份蚵仔煎竟然要賣到95元，人潮還依舊絡繹不絕，讓她嚇了一跳，同時也好奇發問「大家夜市有沒有必吃的東西？」。

貼文一出後，不少網友都分享自己的小吃清單，紛紛表示「地瓜球，我的最愛」、「拔絲地瓜跟鐵板牛排還有鹽酥雞、滷味」、「清蒸臭豆腐、滷味、章魚燒」、「想吃多一點蔬菜會買黑輪攤」、「選夜市生意最好的炒飯」。

不過，也有部分網友認為夜市小吃都太貴，回應「現在夜市太貴了」、「現在已經吃不起夜市了，漲好多」、「上次看到魷魚一份要200元嚇到」、「夜市隨便買買都比吃到飽還貴」、「隨便逛，沒一定要吃啥，但感覺不便宜了」、「我也是只當散步用了」。