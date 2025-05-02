病人「防干擾睡眠」拒大夜班查房 護理師曝職責：就算鎖門也得衝進去

不少護理師常與病人、家屬接觸，也會因此接收到各式要求。一名護理師在臉書社團「靠北護理師」發文表示，遇到病人因不想被打擾睡眠，告知拒絕大夜班護理師查房，讓原PO好奇，其他護理師，會不會選擇聽病人的話。然而他也直言，自己不敢不進去查房，原PO更指出，「這裡是醫院不是飯店，就是有病才來住院的不是嗎？」

對於該名護理師的貼文，有網友回應，考量到病人安全必須查房，「沒得談，我可不想早上七點看見的body已經涼透了」、「照看阿！出事是妳要收尾欸」、「大夜不是一樣有治療要做？想保持bedside（床邊）靜悄悄？那病人呼吸沒了、心跳停了也是靜悄悄的」、「我會進去看，誰知道對方會不會就忽然沒呼吸」。

也有人透露護理師為確保病人安全的其他處置，「我還有遇過單人房晚上直接鎖門的，我就拿鑰匙打開衝進去，生氣地說：『請你不要鎖門，如果你怎麼了我要怎麼救你？』後來他說：『不好意思剛剛在洗澡…下次不會了』」、「如果病人不在床上，連廁所都要敲門」。

有人則給予原PO別的建議，「先解釋治療需要，常規看還是照看，處理別床經過順便看一下不會，如果還是很哭，派出單位阿長（護理長），『阿長！我需要你！』，看阿長千日，用在一時」、「請他AAD（against medical advice discharge，簡稱AAD，不遵醫囑自動出院）」、「不准進病房查房就請他辦AAD吧，回家可以睡得更好」。