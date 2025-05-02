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輪椅族「椅人」揭露貨佔無障礙設施、服務鈴無回應 網批店家：當裝飾

聯合新聞網／ 綜合報導
影片創作者「chairman椅人」在IG個人專頁詼諧透露，輪椅族去便利商店會遇到的困境。 示意圖／ingimage
影片創作者「chairman椅人」在IG個人專頁詼諧透露，輪椅族去便利商店會遇到的困境。 示意圖／ingimage

近期「身心障礙者權益保障法」修法相關議題引起關注，「自立生活、融入社區」為身障團體期盼正式修法後能達成的目標，在制度改革的途中，影片創作者「chairman椅人」近日也在社交平台以短片揭露，輪椅族在現實生活環境中會遇到的不便。影片中可見chairman椅人三番兩次要進便利商店，受到無回應的服務鈴、佔據無障礙設施的貨物阻礙。對此，有網友留言質疑店家，無障礙設施彷彿只有擺設功能。

chairman椅人在Instagram個人專頁「aka.chairman」發布影片，在影片開頭chairman椅人解釋，無障礙設施的意義即「只要給有需求的人都可以使用的設施」，但透過畫面可見，chairman椅人在第一家便利商店按服務鈴時，卻沒有店員出來服務，影片後製還透過字卡特效搞笑表示，「叫哥哥布靈（網路笑話造句：叫天天不應，叫哥哥布林）」。

chairman椅人前往接下來兩家便利商店，都遇到店家貨物或大型物體直接放在無障礙平台、無障礙斜坡等設施的情形，對此chairman椅人向一家便利商店的店員詢問，「不好意思，平台可以用了嗎？」店員在店內表示，因為無障礙設施要放東西，所以不供使用。chairman椅人轉身離開前對店員說「好，謝謝」。

影片中可看到，不同便利商店的畫面切換時，椅人會以單手擋臉，或伸手稍微遮向鏡頭，幽默地說，「別拍別拍，我們拍下一家」。

有網友點出其他生活中不便的地方，「推小孩的時候也很常好氣，然後也很常想到輪椅怎麼辦，真的很無奈」、「我家外面的便利商店只有階梯，沒有斜坡或無障礙設施，之前腳受傷拿四腳拐杖完全上不去」、「騎樓也是，超障礙，忽高忽低，有推過輪椅或嬰兒車的就知道」。

也有人留言，「傻眼貓咪」、「店員直接回答，『對，那用來放東西』（？）」、「看完很難過」、「突然覺得台灣好像也沒有多友善」、「用搞笑的影片拍出令人難過的事實」、「SOP當成口號，設施當成擺設」、「檢查完就挪做它用了，人權是什麼能吃嗎？」、「（無障礙設施）是裝飾用」。

身障 輪椅

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