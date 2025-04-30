台南隨便吃都破200元？ 內行人曝真相：全台都狂漲價

現在物價上漲，不論是平民美食還是熱門餐廳，價格都有所調整。日前有位網友抱怨「台南物價有沒有飆得那麼誇張？」指出他吃羊肉、牛肉、包子、雞肉飯加湯等，樣樣價格昂貴，包子兩個就要90元，其餘超過百元，讓他直呼「在台南生活越來越不容易」。不過內行人定睛一看，指出「都選有名的才很貴」，也有網友緩頰「現在台南真的連停車都比台中貴」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文抱怨，指出「台南物價越來越貴」，早上吃老字號店家包成羊肉，就要價200多元，中午又吃個中西區的老鄭牛肉麵也花了200多元，下午吃克林台包的包子2顆要90元，晚上吃火雞肉飯加湯要100多元，讓原PO感嘆「在台南生活越來越不易」。

文章曝光後，引來網友熱議，有內行人指出「你說的包成羊肉，那間溫體羊比一般進口羊貴很多」、「你選的都是台南的美食餐廳」、「很多都是台南名店，觀光客少來的話，就可以讓台南人不用排隊」、「發文的是台南在地人嗎？你或許很少吃外食，不知物價已漲好幾波了？光疫情封閉到開放至今，漲10波有了，也過5年了啊」。

也有網友建議「外出可以簡單吃，如果要省錢，可以吃兩碗肉燥飯加上一盤青菜，晚餐自己下廚，買滷味大鍋包裝，分兩包，一次一包慢慢吃完」，也有人表示「物價上漲不只台南，全台灣都一樣」，還有網友為原PO緩頰，表示「台南近幾年的物價真的誇張，150元以下算便宜了」、「台南停個車真的比台中還貴」。