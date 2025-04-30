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冷氣機竄出「神祕巨蟲」！他崩潰狂噴殺蟲劑 過來人訴苦：小心藏一家人

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名男網友在租屋處時，發現冷氣機竟竄出一條巨型蜈蚣。示意圖／ingimage
近日一名男網友在租屋處時，發現冷氣機竟竄出一條巨型蜈蚣。示意圖／ingimage

夏季將至，氣溫升高也讓蛇類與昆蟲頻頻現身。近日一名男網友在租屋處時，發現冷氣機竟竄出一條巨型蜈蚣，嚇得他狂噴殺蟲劑，儘管暫時趕走蜈蚣，但他仍心有餘悸，只好發文求助網友們，然而當照片曝光，眾人見到蜈蚣本尊時，也驚呼連連「阿娘為！根本是蜈蚣精，這房子不能要了」。

該名網友在Dcard發文求救，他租屋處的冷氣機突然跑出超大隻蜈蚣，下秒隨即又跑進冷氣縫隙裡，他試圖朝冷氣縫隙噴殺蟲劑，過了一陣子蜈蚣卻還是沒有動靜，「請問這樣蜈蚣死了嗎？假設還沒死有什麼解決方法？」。根據照片中的畫面顯示，該條蜈蚣只出現一半的身體，另一半還藏在冷氣機及牆壁的縫隙裡，但不難看出體型異常巨大。

文章曝光，網友見狀紛紛驚呼「阿娘為！也太大隻」、「有沒有比例尺啊…你這樣照，我看起來比鴿子還大欸」、「真的會想要喊救命，這已經是蜈蚣精了」、「雞皮疙瘩，這房子不能要了」。也有人分享恐怖經歷，「我也遇過從冷氣掉下來鑽進沙發，上網查說會有蜈蚣一家人，一整個月都心驚膽跳」、「之前也是同樣冷氣機跑出跟你同樣的蜈蚣，殺蟲劑根本噴不死他，整罐噴完都還在動」。

原po也在留言處分享後續，他趁著蜈蚣跑出來的時候，朝牠身上猛噴殺蟲劑，等牠掉落到地板再用掃把趕出房間，最後趕出門外，「目前已經把牠趕走了，希望不會再出來了」。

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