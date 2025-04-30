勞動節請1休4！有便宜機票該出國？網1關鍵秒選國旅：還沒玩先花8小時

勞動節請一天假連休四天，不少人會安排和家人或朋友旅遊。一名網友查詢飛韓國三天的來回機票，發現幾乎都不到一萬元，若只是逛街可以玩得很放鬆，他也好奇，「還是三天旅程大家會傾向國旅？」。

一名網友在PTT「女孩板」發文，她去查詢飛韓國三天的來回機票，周末的價錢幾乎不用一萬塊，飛過去只要兩個半小時，雖然住宿費相當不便宜，但如果不跑景點只在首爾逛街也可以玩得很放鬆。他也好奇，是否會有人傾向國旅三天行程，於是想問問「快閃出國vs.國旅怎麼選」。

網友紛紛表示，「三天當然是出國呀，國旅又沒什麽特色」、「去福岡，順便添購日常衣食藥電器，cp值高到不行」、「去福岡+100，我現在最喜歡福岡弄個極限行程，紅眼6點早班+10點晚班機，可以只住一天逛到三天份」、「早去晚回三天可以」、「三天選港澳，之前去日本六天覺得時間過超級快」、「首爾純逛街不要跑太多點，三天非常ok」、「福岡飛行時間短，到市區近，純吃飯購物首選」、「預算不足，只能出國」、「國旅一天就夠啦，剩下出國不好嗎」。

有網友則會選擇國旅，「三天太短了，我會國旅，或離最近的港澳」、「住家往返機場，寄領行李出入關排隊，這些可能就用掉8小時，台灣人真的很喜歡排隊」、「三天我還是會選國旅耶，可能老了，要奔波提早到機場，出關排隊等行李，機場轉車去市區，用想的就累，就算是日韓至少也要玩個四天才有點悠閒玩的感覺」、「三天兩夜，我會選國旅啦，省下至少5小時」、「早去晚回睡眠會不足，隔天還要上班」。