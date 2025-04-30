快訊

越戰結束50年：橙劑毒害殘留至今，美國不負責？

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

北捷禁飲食區開放買吃的？闖關議會失敗..未來不能再提

勞動節請1休4！有便宜機票該出國？網1關鍵秒選國旅：還沒玩先花8小時

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友查詢韓國機票，發現幾乎都不到一萬元，若只是逛街可以玩得很放鬆，他也好奇，「還是三天旅程大家會傾向國旅？」。聯合報系資料照
有網友查詢韓國機票，發現幾乎都不到一萬元，若只是逛街可以玩得很放鬆，他也好奇，「還是三天旅程大家會傾向國旅？」。聯合報系資料照

勞動節請一天假連休四天，不少人會安排和家人或朋友旅遊。一名網友查詢飛韓國三天的來回機票，發現幾乎都不到一萬元，若只是逛街可以玩得很放鬆，他也好奇，「還是三天旅程大家會傾向國旅？」。

一名網友在PTT「女孩板」發文，她去查詢飛韓國三天的來回機票，周末的價錢幾乎不用一萬塊，飛過去只要兩個半小時，雖然住宿費相當不便宜，但如果不跑景點只在首爾逛街也可以玩得很放鬆。他也好奇，是否會有人傾向國旅三天行程，於是想問問「快閃出國vs.國旅怎麼選」。

網友紛紛表示，「三天當然是出國呀，國旅又沒什麽特色」、「去福岡，順便添購日常衣食藥電器，cp值高到不行」、「去福岡+100，我現在最喜歡福岡弄個極限行程，紅眼6點早班+10點晚班機，可以只住一天逛到三天份」、「早去晚回三天可以」、「三天選港澳，之前去日本六天覺得時間過超級快」、「首爾純逛街不要跑太多點，三天非常ok」、「福岡飛行時間短，到市區近，純吃飯購物首選」、「預算不足，只能出國」、「國旅一天就夠啦，剩下出國不好嗎」。

有網友則會選擇國旅，「三天太短了，我會國旅，或離最近的港澳」、「住家往返機場，寄領行李出入關排隊，這些可能就用掉8小時，台灣人真的很喜歡排隊」、「三天我還是會選國旅耶，可能老了，要奔波提早到機場，出關排隊等行李，機場轉車去市區，用想的就累，就算是日韓至少也要玩個四天才有點悠閒玩的感覺」、「三天兩夜，我會選國旅啦，省下至少5小時」、「早去晚回睡眠會不足，隔天還要上班」。

延伸閱讀

出國留學都有錢人？她指父母只是公務員 網怒：身在福中不知福

出國旅遊超興奮！他不解「商務艙乘客1表情」 過來人秒懂：很厭倦

「準時下班、彈性工時」哪個好？網揭殘酷真相：還是要看薪水

日本連鎖飯店被爆床底藏陌生男子 日旅達人：另一事更令人驚嚇

相關新聞

勞動節請1休4！有便宜機票該出國？網1關鍵秒選國旅：還沒玩先花8小時

勞動節請一天假連休四天，不少人會安排和家人或朋友旅遊。

好市多推車商品被偷拿 情勒阿嬤理直氣壯吐這句全場看傻

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多拿了一款特價的可可早餐脆片，走去冷藏區拿牛奶後...

夏天防曬外套推哪牌？ 一票網友推它：贏過UNIQLO

台灣天氣炎熱，為了避免紫外線傷害肌膚，不少人都會穿上防曬外套。一名網友分享，近期購買一款價格較高的防曬外套，但穿起來很悶又不透氣...

喝水而已...他驚訝捷運廣播要保全抓人 引網友兩派論戰

捷運明文規定非飲食區內不得飲食，有一名網友發文，透露日前在搭乘捷運時，聽到廣播呼叫保全前往第五車廂，有乘客在「喝水」，讓他感到很驚訝，直言「這麼嚴重嗎？」對此，網友們分兩派論戰，有一派人認為規定就必須遵守，另一派人認為「小題大作」，沒那麼嚴重。

阿嬤誤認念「農業學校」 他無奈公開校名網笑翻

校名竟然也會造成的烏龍！一名網友在Dcard發文透露，就讀日本名校「早稻田大學」的他竟因為校名被奶奶誤以為要從事農業相關，甚至已經跟身邊的親朋好友宣傳他的「志向」，無奈又好笑的他大喊「我想哭」。

大學同學婚禮卻坐高中桌…她無奈放鳥 網共鳴：不能接受

舉辦婚宴許多新人多喜歡邀請親朋好友一同見證。一名女網友卻在Dcard透露，自己放鳥了好友的婚宴，明明和對方是大學同學，新人卻把自己安排在高中朋友桌，不想尷尬的她只好找理由取消，越想越荒謬的她詢問網友「想問如果是大家被這樣安排，會有什麼心情？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。