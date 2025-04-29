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好市多推車商品被偷拿 情勒阿嬤理直氣壯吐這句全場看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多拿了一款特價的可可早餐脆片，走去冷藏區拿牛奶後，發現推車內的可可脆片莫名消失，發現竟是一名阿嬤聲稱行動不便才拿走。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購物時，拿了一款特價的可可早餐脆片，走去冷藏區拿牛奶回來後，發現推車內的可可脆片不見了，一旁的阿嬤主動上前坦承「這我拿的啦，剛剛看到一盒折60元，但腳不好過去拿，你年輕人可以再去拿一盒，讓一下嘛」。

這名網友進一步說明，聽到這荒謬回答相當傻眼，直言並非不願意禮讓、也清楚長輩行動不便，「但直接從我車上拿走，也太直接吧？」

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「很多老人聊天時，都會說現在年輕人對他們不友善，但我覺得是他們沒學會尊重別人」、「這個就是傳說中的倚老賣老…」、「腳不好就不要逛好市多了，倚老賣老的老害」、「腳不好為什麼要自己一個人去逛街」、「跟阿嬤說：『沒關係啦！妳結帳完再還我就好』」、「等阿嬤結完帳，看她買了啥再跟她說阿嬤妳有年紀了吃這個不好，我年輕人委屈一點幫妳吃」。

好市多 情勒 推車 阿嬤

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