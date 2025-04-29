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夏天防曬外套推哪牌？ 一票網友推它：贏過UNIQLO

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣天氣炎熱，為了避免紫外線傷害肌膚，不少人都會穿上防曬外套。聯合報系資料照
台灣天氣炎熱，為了避免紫外線傷害肌膚，不少人都會穿上防曬外套。聯合報系資料照

台灣天氣炎熱，為了避免紫外線傷害肌膚，不少人都會穿上防曬外套。一名網友分享，近期購買一款價格較高的防曬外套，但穿起來很悶又不透氣，好奇發問「大家都穿哪牌的防曬外套？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「大家都穿哪牌的防曬外套？」為題，指出自己身為機車族，夏天一直承受炎熱和曬傷的酷刑，為此買了一件防曬外套，但穿起來覺得很悶也不透氣，想換一個品牌試試看，好奇發問大家有沒有推薦的防曬外套？

貼文一出後，最多網友推薦「UV100」的防曬外套，紛紛表示「UV100的不錯」、「UV100，雖然醜」、「每年都推UV100蒼蠅外套深藍色」、「UV100的CP值很高」、「我也是買UV100」。

此外，也有其他網友分享其他品牌，回應「Lululemon」、「The North Face」、「體溫魔術師」、「始祖鳥」、「迪卡農」、「推體溫魔術師，很透氣」、「之前本來穿UQ但刮破了，就換成體溫魔術師，滿耐穿的」、「Uniqlo的不錯」。

UNIQLO 品牌 外套 紫外線 防曬

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