喝水而已...他驚訝捷運廣播要保全抓人 引網友兩派論戰

捷運明文規定非飲食區內不得飲食，有一名網友發文，透露日前在搭乘捷運時，聽到廣播呼叫保全前往第五車廂，有乘客在「喝水」，讓他感到很驚訝，直言「這麼嚴重嗎？」對此，網友們分兩派論戰，有一派人認為規定就必須遵守，另一派人認為「小題大作」，沒那麼嚴重。

一名網友在PTT發文，表示他在搭乘捷運時，聽到車廂內廣播要求保全到第五車廂，因為有乘客在喝水，他非常震驚，以為喝水可以，喝飲料不行，沒想到只是喝水也那麼嚴重，還要動用廣播請保全處理。

此文一出，有許多人認為捷運人員「小題大作」，其實喝水而已沒那麼嚴重，也質疑此法規的必要性，「喝水廣播也太小題大作了」、「小題大作了吧」、「禁止喝水很奇怪，比較遠的路程幾十分鐘不能喝水，不是一種虐待嗎？」、「韓國的地鐵也沒禁喝水，就台灣怕東怕西的，何必呢」、「禁止飲食這規定本身就不合理」、「捷運喝水也太誇張，高鐵台鐵都能吃便當」。

但也有另一派網友認為規定就是規定，必須遵守，「禁止飲食就包含喝水啊」、「請遵守規定，不然就不要搭乘」、「禁止飲食就是都不行呀」、「搞清楚規定再搭乘，被罰是自己的問題」、「本來就規定不行了」、「本來就該執法」。

根據台北市政府官網的解釋，依據《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，捷運系統禁止飲食，違者處新臺幣1,500元以上，7,500元以下罰鍰，但如果出現疾病、身體不適等狀況需要喝水、吃藥，可請服務人員協助。