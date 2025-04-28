快訊

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

權值股領軍 台股上漲161點收20,034點、重返2萬大關

阿嬤誤認念「農業學校」 他無奈公開校名網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀早稻田大學的網友無奈阿嬤以為自己要從事農業。 示意圖／ingimage
一名就讀早稻田大學的網友無奈阿嬤以為自己要從事農業。 示意圖／ingimage

校名竟然也會造成的烏龍！一名網友在Dcard發文透露，就讀日本名校「早稻田大學」的他竟因為校名被奶奶誤以為要從事農業相關，甚至已經跟身邊的親朋好友宣傳他的「志向」，無奈又好笑的他大喊「我想哭」。

原PO表示，家庭聚會時阿嬤突然一直找他討論有關種菜的話題，問他有什麼看法等等，他僅回覆「很好啊，培養興趣」，沒想到阿嬤卻說以後要靠這個吃飯的人要多研究一下，讓他非常傻眼，後來才發現是校名惹的禍，更頭痛的是阿嬤大概已經跟家族50個人都這樣講，說他去日本讀農業，以後可能從事農林水產。

貼文曝光後網友笑道「阿嬤可能覺得你念的是找到田大學」、「可能以為是讀早稻田大學就是要當農夫的吧」、「我從小學開始就以為是旱稻田，最近才發現我搞錯」、「是不是大家的阿嬤都喜歡各種散播消息」、「找到田大學，阿嬤好可愛」、「日本的早稲田跟花蓮鳳林的找到田活動也不一樣喔」。

也有許多網友分享打趣，海洋大學的同學說「那按照阿嬤的理解，我以後是要出海捕魚的」、政治大學的同學表示「我阿嬤以為我要去從政」、交通大學苦主嘆「大學念交大，親戚都以為我要去學開卡車」、長榮大學同學無奈「我們跟長榮真的沒關係，我沒有要當空少」，還有生命科學系的同學無奈「填大學志願的時候填了生命科學系，被老媽抓去說教說好好的女生為什麼要去做殯葬業」。

早稻田大學 科系

延伸閱讀

2025泰晤士亞洲大學排名出爐！台灣13所大學打進前200 一表看排名變化

為重塑美國高等教育…川普大砍經費！美國精英大學的資金從哪來？

大小學伴相見歡 靜宜大學「數位學伴計畫」嘉惠偏鄉小學生

高雄某大學傳學生陳屍宿舍 隔壁寢室同學幫送包裹開門嚇傻

相關新聞

阿嬤誤認念「農業學校」 他無奈公開校名網笑翻

校名竟然也會造成的烏龍！一名網友在Dcard發文透露，就讀日本名校「早稻田大學」的他竟因為校名被奶奶誤以為要從事農業相關，甚至已經跟身邊的親朋好友宣傳他的「志向」，無奈又好笑的他大喊「我想哭」。

大學同學婚禮卻坐高中桌…她無奈放鳥 網共鳴：不能接受

舉辦婚宴許多新人多喜歡邀請親朋好友一同見證。一名女網友卻在Dcard透露，自己放鳥了好友的婚宴，明明和對方是大學同學，新人卻把自己安排在高中朋友桌，不想尷尬的她只好找理由取消，越想越荒謬的她詢問網友「想問如果是大家被這樣安排，會有什麼心情？」

他問「在自家社區當保全」可行嗎？ 網搖頭：有條件

錢多事少離家近是人人夢寐以求的工作狀態，一名網友突發奇想在Dcard提問，如果在自家當保全的話只需下樓免通勤就可以開始上班，不僅如此社區活動也能利用工作職位介入，完全是完美工作，貼文發布後引發網友熱議。

住西班牙飯店發現門鎖被破壞過 內行教學：使用「2物」可防盜

到國外旅遊時要特別提高警戒心，一名網友表示到西班牙馬德里旅遊時入住飯店，看到房間門鎖似乎有被破壞過的跡象，於是使用杯子及門擋作為防盜措施，貼文一出，引發不少網友紛紛分享各種防盜方法...

她列三經歷嘆「Z世代超沒素質」…網共鳴推測原因

Z世代泛指1997年至2012年出生的青年、青少年，近日一名女網友在Dcard指出發現沒禮貌的年輕人真的變很多，遇到的奇葩狀況更是數不勝數。她也強調，理解每個年齡層都有沒素質的人，只是恰巧近期遇上的都是Z世代，所以突然有感而發。

出國注意！她帶面膜入境荷蘭 「1成分」遭海關攔查挨罰6千元

近年來，世界各國對出入境物品的檢疫規範越趨嚴格，例如旅客入境台灣時，攜帶肉品或肉類加工食品，必須向防檢署申報。近日，一名赴荷蘭的台灣交換生分享自身經歷，指出自己攜帶的面膜因含有蘆薈成分，遭到當地海關攔查，最終被罰款150歐元（約新台幣6000元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。