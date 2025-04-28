阿嬤誤認念「農業學校」 他無奈公開校名網笑翻

校名竟然也會造成的烏龍！一名網友在Dcard發文透露，就讀日本名校「早稻田大學」的他竟因為校名被奶奶誤以為要從事農業相關，甚至已經跟身邊的親朋好友宣傳他的「志向」，無奈又好笑的他大喊「我想哭」。

原PO表示，家庭聚會時阿嬤突然一直找他討論有關種菜的話題，問他有什麼看法等等，他僅回覆「很好啊，培養興趣」，沒想到阿嬤卻說以後要靠這個吃飯的人要多研究一下，讓他非常傻眼，後來才發現是校名惹的禍，更頭痛的是阿嬤大概已經跟家族50個人都這樣講，說他去日本讀農業，以後可能從事農林水產。

貼文曝光後網友笑道「阿嬤可能覺得你念的是找到田大學」、「可能以為是讀早稻田大學就是要當農夫的吧」、「我從小學開始就以為是旱稻田，最近才發現我搞錯」、「是不是大家的阿嬤都喜歡各種散播消息」、「找到田大學，阿嬤好可愛」、「日本的早稲田跟花蓮鳳林的找到田活動也不一樣喔」。

也有許多網友分享打趣，海洋大學的同學說「那按照阿嬤的理解，我以後是要出海捕魚的」、政治大學的同學表示「我阿嬤以為我要去從政」、交通大學苦主嘆「大學念交大，親戚都以為我要去學開卡車」、長榮大學同學無奈「我們跟長榮真的沒關係，我沒有要當空少」，還有生命科學系的同學無奈「填大學志願的時候填了生命科學系，被老媽抓去說教說好好的女生為什麼要去做殯葬業」。