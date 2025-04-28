大學同學婚禮卻坐高中桌…她無奈放鳥 網共鳴：不能接受

舉辦婚宴許多新人多喜歡邀請親朋好友一同見證。一名女網友卻在Dcard透露，自己放鳥了好友的婚宴，明明和對方是大學同學，新人卻把自己安排在高中朋友桌，不想尷尬的她只好找理由取消，越想越荒謬的她詢問網友「想問如果是大家被這樣安排，會有什麼心情？」

原PO表示有位大學同學準備結婚時邀請她要不要參加，同意後卻在日期接近時喊她說「大學桌已滿，讓她去高中桌坐」，原PO坦言當下有點不開心，理解這樣安排是因為大學桌那群比較好所以坐一起，但卻犧牲了同樣受邀的她。更尷尬的是新人的高中同學她根本不認識，最後她只好找理由推辭，雖然深知這樣不太好，但兩人實際上畢業鮮少聯絡，對方也未考慮她的感受。

貼文下方網友叫好「這樣會很尷尬，我的話也不會去，而且其實通常是都比較要好的才會邀約」、「之前更慘新娘婚禮『當天』才告知我去坐別桌，而且我是新娘的朋友他把我安排到去跟新郎的同學坐一起」、「照顧一下參加的朋友家人心情應該也是需要的吧，不是每個人都能馬上跟陌生人熟起來耶」、「誰要包紅包去還要跟不認識的人在一起啊，把妳分過去就是在表示，其實跟妳也沒這麼好」。

不過也有網友補充「畢業都沒聯絡突然聯絡丟紅色炸彈的，最好不要參加，通常辦完婚禮也不會再聯絡」、「我是很盡量安排同一桌至少有認識的朋友，但不太可能整桌都大學、高中」、「如果每個人都想跟認識的人坐絕對爆掉，所以我個人是新人排哪我坐哪，同桌有沒有熟人全看運氣」、「不可能剛好10個人呀。我的做法是拆成兩半，兩半在分別跟其他人合桌」。