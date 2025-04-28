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他問「在自家社區當保全」可行嗎？ 網搖頭：有條件

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇有沒有人在自家社區當保全。 示意圖／ingimage
一名網友好奇有沒有人在自家社區當保全。 示意圖／ingimage

錢多事少離家近是人人夢寐以求的工作狀態，一名網友突發奇想在Dcard提問，如果在自家當保全的話只需下樓免通勤就可以開始上班，不僅如此社區活動也能利用工作職位介入，完全是完美工作，貼文發布後引發網友熱議。

原PO以「有人在自家當保全的嗎」為題發文，表示如果成功入職，以後就是穿好衣服下樓上班，下班後就上樓換衣服。通勤時間更不用說，就是電梯達成時間，再理想一點的狀況還能已住戶身份進管委會。

貼文下方網友搖頭「我們社區是禁止住戶當自家社區保全，怕圖利自己」、「如果房子名下在保全身上的話，他就不能在那個社區上班，但如果是家人名下那就沒事了」、「除非你很外向不然千萬不要，你就沒有所謂上下班了」、「可惜我住的大樓沒有保全不能這樣做」、「怕你下班的時間住戶有事會直接去你家找你，然後下班時間進出的時候看到住戶還是要寒暄」。

也有網友分享「我這棟大樓的保全就是住戶，非上班時間就會以居民的身份出現」、「自家社區保全路過，工作越做越爽，等下12點準備要回樓上的床睡午覺」、「下樓即上班，下班即上樓直接在社區落地生根了」、「我哥以前打工就是在我們家當保全，休息時間就回家吃飯睡覺」、「我家附近是有人在對面大樓當保全的，上班走到對面」、「這裡的保全如果大樓住戶想做也可以跟管委會講，不過錢很少，工作倒是閒到爆」。

保全

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