她列三經歷嘆「Z世代超沒素質」…網共鳴推測原因

Z世代泛指1997年至2012年出生的青年、青少年，近日一名女網友在Dcard指出發現沒禮貌的年輕人真的變很多，遇到的奇葩狀況更是數不勝數。她也強調，理解每個年齡層都有沒素質的人，只是恰巧近期遇上的都是Z世代，所以突然有感而發。

原PO之前去台北信義區看電影，一群年輕人開演後才進場，也不管電影在放映中，一群人自顧自的大聲說話，氣到坐原PO後面的男生直接大聲警告他們，然而被罵後對方仍嬉皮笑臉。還有一天跟朋友買盲盒，拆開後發現是自己最喜歡的角色，正開心時有兩位畫著浮誇妝容的女生用不屑的語氣對她說「欸我跟你買這個，200塊要不要」，被拒絕後甚至翻白眼離開。

這樣沒禮貌的經驗不僅這兩條，近期的某一次週六，原PO逛饒河夜市時，因逢假日人潮眾多，排隊買胡椒餅的時卻聽到後方一對小情侶一直抱怨怎麼排隊的人這麼多，甚至還聽到女生直接咒罵起前面排隊的人們，這讓她感到非常莫名其妙也很震驚。

貼文下方網友紛紛回覆意見「人都必須要為自己的行為負責，不用牽連整個世代的人啦」、「沒水準的人不分年紀，各個年齡層都有」、「跟這沒關係，就、妳運氣問題」、「沒家教就是沒家教，跟哪個世代無關」、「老人不分男女，也一堆怪咖不懂現在哪些店該有哪些禮貌好嗎」。

也有人共鳴「抖音看太多、雙薪長工時無法顧及家庭教育，或是過度寵溺」、「曾經當過助教，老實說更恐怖的是不只有專注度的問題，連知識的吸收和轉化都變成非常大的問題」、「當老師就知道，二十年前的學生跟現在真的天壤之別」、「其實我比較擔心現在還是國小國中的，網路過度使用取代和人互動不知道會不會衍生更嚴重的行為問題」。