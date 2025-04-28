住西班牙飯店發現門鎖被破壞過 內行教學：使用「2物」可防盜

到國外旅遊時要特別提高警戒心，一名網友表示到西班牙馬德里旅遊時入住飯店，看到房間門鎖似乎有被破壞過的跡象，於是使用杯子及門擋作為防盜措施，貼文一出，引發不少網友紛紛分享各種防盜方法。

網友在Threads上發文，指出近日入住一間位於西班牙馬德里的連鎖飯店，原以為連鎖飯店被竊機率較低，沒想到卻看到房間門鎖有被破壞過的痕跡，再加上房間走廊沒有監視器，原PO決定提高警覺提前做好防範措施。首先，他將不鏽鋼的杯子掛在門的手把上，「杯子在轉動把手時掉落會先發出聲音」，接著加上門擋，「當門被推開時會觸動警報聲響，且有阻力使門不太容易被推開」，原PO也好奇詢問網友是否還有其他更好的防盜措施？

貼文一出，網友紛紛留言「杯子+門擋 防盜高手」、「可以備個門阻，幾十塊而已，出國也方便帶」、「去年底去義大利親戚也一直建議我要帶件門檔，一開始還覺得很多餘，還要多件東西增加行李重量，結果第二晚同行的團員就被撬門偷了」、「有用過房間內的椅子，把椅背頂在門把的下面不讓它被轉動」。

此外，也有網友分享獨旅時的防盜教學，使用兩個衣架或毛巾扣住門扣，可以多一層安全防護。