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出國注意！她帶面膜入境荷蘭 「1成分」遭海關攔查挨罰6千元

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來，世界各國對出入境物品的檢疫規範越趨嚴格。示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
近年來，世界各國對出入境物品的檢疫規範越趨嚴格。示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

近年來，世界各國對出入境物品的檢疫規範越趨嚴格，例如旅客入境台灣時，攜帶肉品或肉類加工食品，必須向防檢署申報。近日，一名赴荷蘭的台灣交換生分享自身經歷，指出自己攜帶的面膜因含有蘆薈成分，遭到當地海關攔查，最終被罰款150歐元（約新台幣6000元）。

這位女交換生在Threads上提到，她攜帶的面膜標示含有「aloe extract（蘆薈萃取）」成分，引起荷蘭海關特別關注。經過仔細檢查後，對方開出處罰單，理由是未經許可攜入受保護植物製品，並且涉及刑事責任。她無奈笑稱，「解鎖荷蘭第一張罰單」，也自嘲說下次一定會在台灣事先確認禁帶物品，「不敢再帶面膜出國了…哈哈，台幣6000，還扛得住」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「好貴的罰單，不愧是荷蘭」、「這張罰單我也吃過，當時被罰100歐元，也是面膜，含蘭花萃取液。一堆中藥都沒事，就它有事，還是幫人帶的，從此以後不幫人帶來路不明的東西」、「面膜真是旅客很容易誤觸荷蘭管制違禁品地雷區的種類」。

也有過來人提醒，「歐洲會很認真的看成分，我在瑞士遇到過，而且那一瓶咳嗽藥水還是在他們那裡的藥妝店買的，而且我是要出境，大家真的要注意」、「順便提醒，參類製品也不能帶，比如蘭花莖石斛做成的飲料，中成藥裡也有很多隱藏雷區，一定要查清楚」、「進歐盟最好不要帶動植物種類的產品，這樣比較安全，他們很容易查大包小包的遊客」。

Threads 海關 瑞士 罰單 荷蘭 面膜

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