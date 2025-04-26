快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

媽媽加入LINE投資群「天天轉明牌」！過來人教1妙招：10分鐘就退群

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，媽媽擁有多年投資經驗，是資產穩定的理性投資人，但近期卻加入一堆LINE投資群，每天轉貼「老師報明牌」、「保證8%報酬」等訊息，讓他相當不安。示意圖，聯合報系資料照
一名網友分享，媽媽擁有多年投資經驗，是資產穩定的理性投資人，但近期卻加入一堆LINE投資群，每天轉貼「老師報明牌」、「保證8%報酬」等訊息，讓他相當不安。示意圖，聯合報系資料照

你有加入過LINE投資群組嗎？一名網友分享，媽媽擁有多年投資經驗，是資產穩定的理性投資人，但近期卻加入一堆LINE投資群，每天轉貼「老師報明牌」、「保證8%報酬」等訊息，讓他相當不安。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「長輩一直參加投資LINE群怎麼辦？」為題，指出媽媽有多年投資經驗，會選擇兆豐金、中華電、0056、00878等比較穩定的標的，通常做決定也很理性，也有風險管理。

這名網友進一步說明，媽媽近期開始加入不少LINE投資群組，天天轉貼「老師報明牌」、「保證8%報酬」、「每月領錢」等訊息，便馬上提醒看起來很像詐騙，但媽媽卻稱「只是看看，不會真的投」。讓他好奇發問「明明資產帳面都不錯，為什麼還會被這種東西吸引？是因為退休後太無聊？還是有人陪她聊天比較重要？」。

貼文一出後，多數網友都表示「不是很像，是本來就是詐騙」、「太多案例，信外人不信家人」、「長輩說看看而已，最後都被騙」、「被騙一次就會知道了」、「你自己先創群組，把你媽錢騙過來」、「你媽可能只是想要有人陪她聊投資，不如多陪她說話」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「我直接在群組放一大堆反詐騙訊息，10分鐘後我就被踢了」、「這種群組會製造假對話、假帳號，一整個都是詐團在演猴戲」、「看久了會產生依附感，真的很危險」、「進去久了，還真的會相信他們是好人」。

LINE 投資人 詐騙 資產 風險

延伸閱讀

2025年3大生肖恐「債台高築」...羊慘淪詐騙肥羊、這動物別亂投資

股災來襲！律師勸年輕人投資「先存到200萬」 勝負關鍵曝光

好險沒買？全球股災他慶幸投資房產 網搖頭：房市遲早崩

教授也中招！70歲學者誤信網路投資 2200萬元瞬間蒸發

相關新聞

媽媽加入LINE投資群「天天轉明牌」！過來人教1妙招：10分鐘就退群

你有加入過LINE投資群組嗎？一名網友分享，媽媽擁有多年投資經驗，是資產穩定的理性投資人，但近期卻加入一堆LINE投資群，每天轉貼「老師報明牌」、「保證8%報酬」等訊息，讓他相當不安。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

難以接受！炎夏將至眾人怕1事喊「不敢搭捷運」 網分享實用方法

台灣即將進入夏季，天氣也慢慢變熱，一名網友分享，每到夏天，出門在外常會被突如其來的體臭味嚇到，好奇台灣人是否不常用止汗劑？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

旅日講半吊子日文吃虧？觀光客實測：講「1語言」更受尊重

一位來自國外觀光客分享在日本旅遊期間的溝通經驗。他指出，原本試圖以不太流利的日語與當地人交流，卻發現效果不如預期，溝通上屢屢卡關，認為與其用半吊子的日語跟日本人溝通，不如用半吊子的英文，還比較能贏得日本人尊重。此文一出引起網友兩方論戰。

家中變故她19歲當酒店公關…「拚命提升才貌」換來冷凍 網：恐被逼下海

一名19歲便因家中重大變故任職酒店公關的女網友，日前在論壇發文，敘述自己近2年工作的狀況。原PO指出，她希望能改善家裡狀況，加上家庭不和睦，想要有自己的家，便投入此工作，後來因對外貌、才藝、談吐的焦慮，持續提升自己，卻反而遭幹部冷落，致工作減少，壓力大到天天哭。對此有網友們分析，幹部恐怕想藉此逼她下海。

他撿到錢包送警局還被告 一票人抱不平：寧可丟到垃圾桶

通常撿到貴重遺失物都會送交警局，不過有一名網友不滿地表示，他22日撿到一個錢包，當下先拍了照片後再送到警察局，沒想到隔了兩天接到警方通知，對方表示失主要對他提告侵占，讓他氣得大罵「這社會病了嗎？」

沒吃的我不付！「精算師」同事吃火鍋按食材算帳 網理解女生食量小：以後不揪她

同事外出聚餐各付各的很正常，但吃火鍋時也要根據所吃的食材來算錢，會不會有些太超過？近日就有網友遇到了這樣的「精算師」，讓他相當無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。