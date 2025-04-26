媽媽加入LINE投資群「天天轉明牌」！過來人教1妙招：10分鐘就退群

你有加入過LINE投資群組嗎？一名網友分享，媽媽擁有多年投資經驗，是資產穩定的理性投資人，但近期卻加入一堆LINE投資群，每天轉貼「老師報明牌」、「保證8%報酬」等訊息，讓他相當不安。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「長輩一直參加投資LINE群怎麼辦？」為題，指出媽媽有多年投資經驗，會選擇兆豐金、中華電、0056、00878等比較穩定的標的，通常做決定也很理性，也有風險管理。

這名網友進一步說明，媽媽近期開始加入不少LINE投資群組，天天轉貼「老師報明牌」、「保證8%報酬」、「每月領錢」等訊息，便馬上提醒看起來很像詐騙，但媽媽卻稱「只是看看，不會真的投」。讓他好奇發問「明明資產帳面都不錯，為什麼還會被這種東西吸引？是因為退休後太無聊？還是有人陪她聊天比較重要？」。

貼文一出後，多數網友都表示「不是很像，是本來就是詐騙」、「太多案例，信外人不信家人」、「長輩說看看而已，最後都被騙」、「被騙一次就會知道了」、「你自己先創群組，把你媽錢騙過來」、「你媽可能只是想要有人陪她聊投資，不如多陪她說話」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「我直接在群組放一大堆反詐騙訊息，10分鐘後我就被踢了」、「這種群組會製造假對話、假帳號，一整個都是詐團在演猴戲」、「看久了會產生依附感，真的很危險」、「進去久了，還真的會相信他們是好人」。