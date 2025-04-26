難以接受！炎夏將至眾人怕1事喊「不敢搭捷運」 網分享實用方法
台灣即將進入夏季，天氣也慢慢變熱，一名網友分享，每到夏天，出門在外常會被突如其來的體臭味嚇到，好奇台灣人是否不常用止汗劑？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「台灣人體臭管理是不是很糟？」為題，指出每到夏天，一堆體臭就會跑出來嚇人，不解為何在炎熱的環境，台灣人卻不常使用止汗劑？
貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「很多男生根本不知道自己臭！公司有些男生一大早就一股酸臭味，我猜要嘛沒洗澡，不然就是衣服沒洗」、「台灣又熱又潮濕，已經很容易體臭了，很多人洗衣服又沒洗乾淨，烘乾整個臭上加臭，要用日本那種衣物除臭噴霧壓」、「悶又熱，天氣20度以上就狂噴汗了」、「才早上8點就一身臭味」、「止汗劑一定要用，不用還搭捷運，根本恐怖份子」。
不過，也有內行網友分享實用做法，指出「在台灣比較方便的做法，是辦個健身房會籍，每天可以就近去洗澡幾次，讓身體香香的」。
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