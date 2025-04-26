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旅日講半吊子日文吃虧？觀光客實測：講「1語言」更受尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為外國觀光客湧入日本東京淺草寺。美聯社
圖為外國觀光客湧入日本東京淺草寺。美聯社

一位來自國外觀光客分享在日本旅遊期間的溝通經驗。他指出，原本試圖以不太流利的日語與當地人交流，卻發現效果不如預期，溝通上屢屢卡關，認為與其用半吊子的日語跟日本人溝通，不如用半吊子的英文，還比較能贏得日本人尊重。此文一出引起網友兩方論戰。

臉書粉絲社團「日本省錢小站」分享一段經驗，這位外國遊客原本用半吊子的日語跟日本人溝通，卻有種卡關的感覺，後來改以基礎英語進行對話。他坦言：「與其用半吊子的日語，不如用半吊子的英語溝通，反而更能獲得日本人的尊重。」

小編也表示，的確有些日本人看你說英文就會對你比較禮貌跟友善，也建議大家，如果到日本時，發現用日文跟日本人交流不順暢的話，也可以轉用英文，說不定會比較改善。

此文一出後馬上引起熱議，一派人反對這說法，認為日文溝通還是比較好。「可我說日語他們反而整個卸下心防，更有禮貌耶」、「說英文，日本人會更不鳥你」、「一堆店員聽到你講英文就nonono了」、「近幾年去日本玩的經驗，用英文只是冷冰冰的服務」。

但也有網友說，「能被人尊重是行為表現而不是哪國語言」、「其實最重要的還是自己的態度」、「可是日式英文我也聽不懂啊 」、「大膽猜他的英文也是半桶的」，有人也建議「先說英文，對方不懂時再用日文，這樣日本人對你的好感度會比你一開始用日文高很多」。

出國旅遊 外國人 日文 日本 英文 語言

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