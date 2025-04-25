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家中變故她19歲當酒店公關…「拚命提升才貌」換來冷凍 網：恐被逼下海

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因父親癱瘓、弟弟出生，19歲就開始當酒店公關，近期面臨被幹部減工作的困境。圖為林森北路街景示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名女網友因父親癱瘓、弟弟出生，19歲就開始當酒店公關，近期面臨被幹部減工作的困境。圖為林森北路街景示意圖。圖／聯合報系資料照片

一名19歲便因家中重大變故任職酒店公關的女網友，日前在論壇發文，敘述自己近2年工作的狀況。原PO指出，她希望能改善家裡狀況，加上家庭不和睦，想要有自己的家，便投入此工作，後來因對外貌、才藝、談吐的焦慮，持續提升自己，卻反而遭幹部冷落，致工作減少，壓力大到天天哭。對此有網友們分析，幹部恐怕想藉此逼她下海。

原PO在Dcard以「抒發」為題發文表示，她在16歲那年家庭突遭變故，父親因病癱瘓，還有剛出生的弟弟需要照顧，讓她在高中時便轉為夜校半工半讀，分擔家計，不過因為開銷龐大，也存不了錢。

高中畢業後，原PO因父母常吵架，加上父親因沒辦法走路變得暴躁，讓她晚上無法好好睡覺，決定搬出去住。為了增加收入，原PO兼了兩份讓她稱「做到死」的工作，不過即使工時長，但終於能睡得安穩。

後來原PO考上大學，然而為了能賺更多錢，來改善家裡的狀況，以及想有個自己能安身立命的家，還是休學投入酒店行業。她坦言，一開始確實收入豐厚，工時短但月薪輕鬆六位數，覺得非常開心。

隨著時間推移，酒店圈的競爭與比較逐漸侵蝕原PO的心靈，她觀察到，酒店好看的女生太多了，於是她開始在意膚色、身材，甚至去抽脂、填胸，改變外表，同時也學習唱歌和談吐，薪水確實也一度有提升。

「但是後來不知道怎麼了，上得越來越差」，原PO指出，即使工作態度未變，依然熱情待客，並觀察客人需要的公關個性是乖巧安靜，還是熱情活潑，藉此調整表現，但她的幹部卻開始刻意冷落、減少派桌，因而讓她自我懷疑是不是得罪公司的人，每天壓力大到哭、失魂落魄。

原PO在文末補充，她發文只是想抒發這段時間的陰暗情緒，希望留言區的網友不要罵她。

有網友站在幹部的角度分析原PO處境，「說不定是想逼妳直接下海賣，爛的經紀就會這樣」、「是不是沒做s（性交易），我聽做過的朋友說，不接的話會故意慢慢冰起來」、「經紀路過。也許可能妳在不知情的情況下得罪某個客人或後台強硬的妹，導致幹部集體冷凍，要讓妳知難而退換店家」、「依酒店控台過來人的經驗，如果不是幹部不喜歡妳，就可能是跟幹部比較好的小姐眼紅去跟幹部嚼舌根」。

也有人鼓勵起原PO，「我知道妳真的很努力，也清楚妳是在撐一個家，不是為了虛榮才走進這一行」、「妳不是不夠好，是這個地方太現實，喜新厭舊、追求新鮮感，但妳值得一個更穩定、能看見妳內在價值的生活」、「我只是個路人，但我真心希望有一天，妳能過上不用再煎熬的日子」、「只想給你一聲加油，越低潮的時候越能認識自己想要什麼」。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

酒店

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