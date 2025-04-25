沒吃的我不付！「精算師」同事吃火鍋按食材算帳 網理解女生食量小：以後不揪她

同事外出聚餐各付各的很正常，但吃火鍋時也要根據所吃的食材來算錢，會不會有些太超過？近日就有網友遇到了這樣的「精算師」，讓他相當無奈。

原PO在Dcard發文，表示自己與部門的其他4位同事一起吃火鍋，過程十分愉快。飯後，原PO先去結帳，之後再計算費用並請同事轉帳，殊不知有人對他的算帳方式有意見。

根據原PO與同事的對話紀錄，原PO表示他們5人一共吃了3815元，一人給他760元就好了。

然而這時卻有一位女同事在群組裡上傳了聚餐時的照片，並將圖中的許多食材圈起來，說「圈起來的這些我一口都沒吃！」，認為自己不該為這些食材付錢。

當其他同事問她為什麼在點餐時不表達意見，她則表示自己以為最後會分開結帳。原PO也相當無奈，表示自己從沒遇過有人聚餐是用這種方式算錢的，「難道吃飯要一個人當會議紀錄，幫忙記下每個人吃了什麼嗎？」

但由於平時大家感情不錯，原PO也不願意因此撕破臉，只好請那名有意見的同事先算好自己該付多少，剩下的錢再由大家均攤。他也好奇網友們遇到這種同事會如何應對。

有網友覺得只要有講好就可以接受，「我覺得精算可以，但要開始吃之前先講好」、「沒有不行啦，只是好難算」。

也有人認為吃火鍋真的很難細算，「她怎麼能保證都沒有夾到肉？以為在吃迴轉壽司嗎？」、「如果都一起吃的話，不就代表其他菜他吃得比較多嗎，吃飯還要這樣算也太麻煩了吧」、「照她這個邏輯，如果其他盤有人沒吃，是不是也不能跟對方收」、「這種要怎麼細算啦？每個人吃幾片肉要不要算」。

還有網友表示理解，認為這樣一餐真的價格偏高，而女生食量又小，會有不公平的感覺，「700、800可以吃火鍋吃到飽了，女生食量300多的個人石頭火鍋可以吃很飽」、「女生食量小的話是可以調整一下算法，畢竟女生自己去吃也不會吃到一人7、800塊」。

但更多網友表示自己會避免與這類同事往來，「我會說沒關係你不用給了，然後這輩子絕對不會再跟她出去吃飯」、「這種人我以後不會跟她去吃飯」。