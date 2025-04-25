太禮貌會惹人厭？ 她常說：對不起 讓友壓力大 網：感覺唯唯諾諾

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聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己很常講「抱歉」、「對不起」、「謝謝」、「感謝」，但似乎無意間造成了他人的「負擔」。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己很常講「抱歉」、「對不起」、「謝謝」、「感謝」，但似乎無意間造成了他人的「負擔」。圖／ingimage

我們從小就被教導要懂禮貌，但常把禮貌用語掛在嘴邊有時竟會讓人不舒服？近日有網友發文，表示自己很常講「抱歉」、「對不起」、「謝謝」、「感謝」，但似乎無意間造成了他人的「負擔」。

原PO在Dcard發文，表示自己經常將「抱歉」、「感謝」等詞掛在嘴邊，即便是很小的事情也會說，「單純的致個意」。但有一次她發現有同學對自己的這種說話方式有點「承受不起」。

那位同學對這種講話方式「有點小煩」，希望原PO不要再那麼禮貌，「你不要一直對不起啦」，這才讓原PO意識到自己的講話方式有可能造成他人的負擔。

而最近原PO也有類似的問題，表示自己對一位同學的「謝謝」相當厭煩。原PO不知是因為自己本身就不太喜歡那位同學，認為他在說話時會「用一種感覺很可愛很萌的聲音」，讓她覺得很假、很裝，還是真的是因為他太過禮貌，因此讓聽者感到厭煩。

有許多網友留言，認為有禮貌是好事，「我覺得尊重跟禮貌非常重要」、「我覺得有禮貌超加分欸！因為很少人會主動說『請、謝謝、對不起』等禮貌詞」。

也有人認為朋友間太過禮貌，會讓人覺得有距離感，「過度拘謹反而會讓人家認為你想保持距離」、「你那個朋友可能是覺得壓力有點大吧，不然你只會改成說謝啦、sorry之類，比較不會讓人感覺那麼沉重」、「你同學可能認為這樣會有距離感吧，我跟朋友說謝謝也常被罵38」。

也有網友十分反感過度的禮貌，「我覺得不需要道歉的事情卻被道歉，還一直發生，久了我也會生氣欸」、「太常說對不起讓人感覺很唯唯諾諾？也很容易讓人反感」、「遇過有的過於禮貌的人，常常都很雷，超愛客訴。不知道是不是因為本身過於在意禮節，反而很容易不高興」。

Dcard 朋友 生氣

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