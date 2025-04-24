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遊客立川黑部雪牆上發現這6字 痛批：真丟台灣人的臉
網友今(24)日凌晨在臉書社團「匿名2公社」中曝光在日本知名旅遊景點立山黑部雪牆照片，因為上頭疑似留有台灣旅客寫下的「大罷免、大成功」6字字樣，讓他想問：「這算發揚台灣嗎？」，一看就知道是台灣人寫的。但有網友在留言區反駁，認為立山黑部的雪牆原就能供遊客留言，在此留言並無不妥；雖然如此，仍有大批網友痛罵綠營支持者的素質極低，認為罷免活動行為就在國內就好，到了國外還留言宣傳，真是丟台灣人的臉。
原PO表示：「在日本立山黑部的雪牆上看到這些字，一看就知道台灣人寫的，這算發揚台灣嗎？」該文引來大批網友留言，有人氣罵：「一堆走火入魔的綠浩克」、「超級丟臉，真的沒救了」，認為到了國外知名景點寫下這些政治支持話語似有不妥；有人還酸諷可能是民進黨團總召柯建銘留的，因為他日前去日本旅遊都還帶著大罷免的宣傳旗幟。
但也有網友反駁說，立山黑部的雪牆原就能供遊客留言，「明明就有解釋那是給人家留言的」、「就供遊客留言專用的雪牆，丟臉什麼了？」、「沒去過也可以爬一下文，本來就是供旅客留言的牆」，認為在此留言並無不妥。
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