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「看到xx打半圈」他問駕訓班只背口訣會開車？網笑：這技術練到極致

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示雖然現在駕訓班的教練有比較認真，但似乎很多人考但駕照後還是不會開車。駕訓班示意圖。圖／ingimage
近日有網友發文，表示雖然現在駕訓班的教練有比較認真，但似乎很多人考但駕照後還是不會開車。駕訓班示意圖。圖／ingimage

想成為優良駕駛，光去駕訓班可不夠。近日有網友發文，表示雖然現在駕訓班的教練有比較認真，但似乎很多人考但駕照後還是不會開車。

原PO在PTT發文，表示自己當年的駕訓班完全是「自生自滅」型，教練教完就在旁邊打牌聊天，直到他把車開上安全島才衝過來罵人，所以他的駕駛技術幾乎是「自己摸出來的」。

近日原PO陪朋友去報名駕訓班，發現現在的教練認真多了，就連學科部分也會教好幾個小時。然而原PO發現，教練在術科的教學上，幾乎都是讓學生「背口訣」

不論是倒車入庫、路邊停車還是曲線進退，幾乎都是教學生「後照鏡壓到某條線就左打一圈半，後車把手對齊XXX就右打半圈」之類的口訣。而原PO的朋友也真的靠這樣「硬背」成功考取駕照。

但原PO也透漏，朋友實際上還是不會開車，只要環境跟教練場和路考不一樣 他就沒辦法開。原PO也好奇這幾年考到駕照的人真的知道怎麼開車嗎？

許多網友回應原PO，表示有駕照真不一定會開車，「駕訓班是教會你『移動車子』，而不是把你教成會開車的樣子」、「會開車的人會說他會開車，不會開車的人會說他有駕照」。

有人認為要學會開車的關鍵在於「勇氣」，「有膽子敢上路的人，開久了就熟練了，前提是有沒有那個膽」、「真的技術就要勇敢在路上開才能訓練的出來」。

也有人認為駕訓班教的東西還是有用的，「路邊停車其實跟教練教得差不多，記得要什麼時候轉跟倒車到哪裡，把練習場的位置對應在前後車跟車格線就好啦」、「在台灣就是要把S型練到極致」、「s型練到極致(x)，窄巷進退練到極致(o)」。

還有網友認為，現在有很多科技輔助手段，技術不是問題，「現在自動駕駛跟主動防禦駕駛越來越普遍了，上路重要的是觀念跟熟悉度」、「剛上完課是人工技能滿點的時候，等你開新車一堆輔助功能，早就忘記怎麼不看倒車顯影停車了」。

PTT 教練 路考 駕照 駕訓班

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