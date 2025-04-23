UNIQLO不只賣衣服！全台僅5間店有「這服務」 網讚：很方便

不少人要買花會去花市或花店，但其實日本知名平價時尚品牌「UNIQLO」就可以買到花。一名網友陪朋友去買花，沒想到竟是去UNIQLO，裡面有一區在賣花及盆栽，有不少選擇，雖然價錢有點貴，還要加上包裝費，但對於急需的人來說相當方便。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，他陪朋友去買花，於是他們走到UNIQLO，他本想著，「UNIQLO不是服飾店嗎？」，沒想到走進去後真的有一區在賣花，連盆栽都相當精緻，令她相當驚訝。

價錢的部分則是一束149元、三束390元，三束以上加一束130元，須加包裝費30元。花束相當漂亮，不會太大，選擇也不少，雖然價格有點貴，但若有急需的人可以去買。原po也好奇，「大家會想在UNIQLO買花嗎？對增加這區的感想如何？」

目前全台只有5間Uniqlo門市有賣花束，台北市有UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、統一時代百貨台北店，新北市則是板橋大遠百，台中則是LaLaport台中店。

網友紛紛表示，「剛開始東區旗艦店賣的時候，價格超便宜，一束99，超多人在買的」、「第一次去西門UQ看到的時候覺得超新奇！！而且他們的花不會像有的花店看到時有點爛爛，雖然我不太知道外面花朵的行情，但這個價格我是會買單」、「149還行啊，就是圖個方便XD 如果不介意要跑很遠的話，可以去內湖的台北花市，超級便宜，如果沒辦法的話，我覺得UQ賣149算蠻佛的」、「怎麼會貴鮮花這個價錢很便宜了，又方便！很多地方一小束就要980之類的欸」、「之前有買過，覺得很方便欸，尤其離捷運站又近」。

開花店的網友表示，「我們家開花店的，平常（非情人節）玫瑰一隻大概20～40元，桔梗（2、3朵花）25～35元，這樣看下來一小束149超級貴耶！」、「當然方便性很高，適合約會前突然想買花，但相對於花店價格來說還是貴了不少，還不用包裝費，大家平時想買花的話，可以再多參考一下」、「有空可以去逛花市，就知道價格比差別了，花市有些店也會有包裝，不過我能理解在UQ會賣的比較高，租金、冷氣、人事之類的」、「花真的比想像中的貴，之前學插花一堂課材料費破千是正常的我」。