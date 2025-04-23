超愛日本！30歲男想赴日工作 網曝「殘酷真相」：去了才知台灣很好

不少台灣人喜愛去日本旅遊，有些甚至會一年飛好幾趟遊玩。一名網友表示，每次從日本旅遊回台都會有種失落感，認為台灣市容和建築景觀不太好看、汽機車噪音也很大，於是他想問問，「如果有機會前往日本工作和生活，大家會想去嗎？」

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，他每次從日本旅遊回來都會有種失落感，飛機降落台灣前，會看到全是鐵皮屋和水塔，一下機抵達桃園機場就聞到台灣的空氣，回家路上都是地磚破裂且狹窄的人行道，經常要閃避障礙物和違規停車，住家窗戶有鐵窗、浮誇的立牌，市容和建築景觀不太好看，汽機車的噪音很大，日本則是很安靜。

為了有更好的生活品質和讓日文進步，原po才想去日本，但他現在已年過30，日文也只有N4，於是想問問大家，「從日本旅遊回來會想去日本工作嗎？」

網友紛紛表示，「想去就去啊，不去也很難知道自己喜不喜歡，但必須得說旅遊和工作是兩個概念，不用把日本想得太好，也不用把台灣想太壞，各有優缺，本來就是蜜糖毒藥」、「有條件就去試試看吧，青春無價，但現實總是殘酷的」、「會想在日本生活，但不覺得有辦法在日本生存」、「有機會就去，洗一下經歷也很好」、「想去就去唄，也沒人攔著你。反正不管是什麼地方看到的永遠都只是一小部分，真實的樣子要在那邊一長段時間才有可能知曉」。

有網友認為工作和旅遊完全不一樣，「旅遊可以，工作不行，身邊好多去日本工作的朋友最後都回來了」、「旅遊跟工作差蠻多的吧，還要考慮很多現實層面」、「日本只適合旅遊，不適合工作」、「旅行都是看到好的一面吧，工作的話會看到比較多負面的東西」、「如果台灣職場讓你覺得不好生存或是壓力很大，日本可能會讓你更痛苦，下班後你必須陪主管喝酒應酬哪怕你發燒也要去，那種上下層的職場氛圍，是很難適應的」。

有網友則分享經驗，「我在日本工作跟生活過，只能說我愛台灣，在日本生活過就知道，台灣真的很好」、「我覺得想去就去吧，我29歲終於願意放棄台灣的一切跑到日本讀書，然後工作，也默默的生活2年半，有時候想太多只會局限自己，但必須說，稅真的扣很重，房租也會貴，除非你夠熱愛日本，否則會很痛苦的」。