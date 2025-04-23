家人想見最後一面！女得知「遺體」可搭客機嚇壞…網喊：多點體諒

如果要將遺體運回國，能夠利用客機乘載嗎？一名女網友發文，稱她和移民署的翻譯聊天，才知道印尼家屬會把親友遺體用飛機從台灣「運回」印尼，希望能見親人最後一面，她聽了後非常震驚，質疑航空公司為何讓顧客在不知情的情況下，與遺體共同搭乘一台飛機，對此，許多網友認為不用感到害怕，應多些體諒。

一名女網友在Dcard發文，表示她近日跟一位移民署的翻譯老師聊天，得知老師最近在幫助一名印尼一名亡者的遺體，接洽飛機運回印尼，因為印尼宗教信仰的關係，家屬都希望能看親人最後一面，運遺體一次的費用約在30萬到35萬之間。

原PO表示，她聽聞之後非常震驚，認為航空公司不應該在旅客不知情的情況下，讓旅客與遺體共處一台飛機，並且如果是用行李托運，也理應被發現，翻譯老師則表示，大部分的越南人都是在台灣就進行火化，但也有越南家屬要求直接運回大體的個案。

此文一出，不少網友透露乘客不會被告知，但遺體是放在其他貨艙的，「乘客不會被告知，但遺體是在不同倉，因為需要保冷設備等等一般會安置在貨倉」、「有的話也會在貨倉裡面，也不會跟妳的行李放在一起，有什麼好擔心的」、「會跟貨物一起放，但有專門裝貨物的裝備在飛機上，所以棺材會在裝備上，並不會同個裝備又放其他貨物」。

也有網友認為並不需要害怕，「何必去想這些呢？誰又想魂斷異鄉？好不容易終於踏上回家的路，故鄉的親人在等著他，而我們更應該為祂感到欣慰」、「妳害怕同架班機上遺體，是某人思思念念想見到最後一面的家人，他們以後再也無法看到這位故人了，希望多一點體諒」。

針對飛機運送遺體，關務署說明：

家屬隨身扶抱骨灰搭機入、出境，並無特殊規定，入境時可由「綠線檯」通關，如檢具死亡證明書及火化證明書供核，將有助通關檢查，一般大體或骨灰若以貨運方式運回臺灣，均需辦理通關手續，家屬可委託報關行報關或親自辦理報關，報關時應檢附家屬代表身分證影本、往生者護照及身分證件影本、火化證明或死亡證明書、空運提單等文件。